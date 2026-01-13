DRUJBĂ CU ACUMULATOR

Pentru drujba electrică cu acumulator CNS 36-35, chiar și trunchiurile de arbori nu reprezintă nicio problemă datorită vitezei sale excepționale și a lățimii optime de tăiere. Sistemul de tensionare a lanțului fără scule și lubrifierea automată a lanțului fac funcționarea extrem de ușoară - indiferent dacă sunteți profesioniști sau începători. Datorită frânei de lanț și a sistemului cu două comutatoare, siguranța în timpul utilizării este întotdeauna garantată.