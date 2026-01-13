DRUJBĂ CU ACUMULATOR

Întreținerea și tăierea arborilor: drujbele electrice Kärcher impresionează în toate disciplinele prin ușurința de utilizare și rapiditatea lanțului.

Caracteristicile drujbei electrice cu acumulator

Tensionarea lanțului fără efort prin intermediul manerului rotativ.

Lubrifierea automată a lanțului pentru o întreținere redusă.

Motor fără perii pentru o durată de viață prelungită.

Opritor pentru ghidare sigură și tăieri precise.
Siguranță maximă în caz de efect de recul cauzat de oprirea bruscă a lanțului.
Nivelul uleiului poate fi verificat oricând printr-o fereastră de inspecție transparentă.

Avantajele drujbei electrice cu acumulator

Pentru drujba electrică cu acumulator CNS 36-35, chiar și trunchiurile de arbori nu reprezintă nicio problemă datorită vitezei sale excepționale și a lățimii optime de tăiere. Sistemul de tensionare a lanțului fără scule și lubrifierea automată a lanțului fac funcționarea extrem de ușoară - indiferent dacă sunteți profesioniști sau începători. Datorită frânei de lanț și a sistemului cu două comutatoare, siguranța în timpul utilizării este întotdeauna garantată.

Caracteristicile fierăstrăului cu braț telescopic

Reglarea ușoară a tensiunii lanțului cu imbus.

Uzură și întreținere redusă datorită lubrifierii automate a lanțului.

Cu o extensie ușoară cu inserție din fibră de sticlă, ramurile cu o înălțime de până la 4 metri pot fi tăiate fără probleme.

Fierăstrăul cu braț telescopic poate fi demontat în 3 părți și depozitat într-un spațiu minim.
Distribuție optimă a greutății pentru a lucra fără oboseală, datorită curelei de umăr.
Unghiul lamei de 30° pentru a lucra mai ușor de jos.

Avantajele fierăstrăului cu braț telescopic

Chiar daca drujbele electrice au frică de înălțime, fierăstrăul cu braț telescopic alimentat de baterii de la Kärcher are un avantaj: poate fi folosit pentru a tăia ușor și în siguranță ramuri de până la 4 metri înălțime.

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery

Ușor de manevrat, multifunctional, perfect pentru intreținerea copacilor: fierăstrăul cu acumulator CNS 18-30 Battery cu sistem simplificat de tensionare a lanțului.

Tensiune: 18 V
Lungimea de tăiere: 30 cm
Viteza lanțului: 10 m/s
Capacitatea rezervorului de ulei: 200 ml
Randament per acumulator încărcat*: 35 tăieri (diametru 10 cm)
Tensionarea lanțului fără scule: Da
Lubrifiere automată a lanțului: Da
Motor fără perii: Da

* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery

Fierăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery poate ajunge la ramurile înalte până la 4 metri.

Tensiune: 18 V
Lungimea de tăiere: 20 cm
Viteza lanțului: 5.5 m/s
Capacitatea rezervorului de ulei: 50 ml
Randament per acumulator încărcat*: 80 tăieri (diametru 5 cm)
Tensionarea lanțului fără scule: Nu
Lubrifiere automată a lanțului: Da
Motor fără perii: Nu

* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.

Kärcher Battery Power 36 V

CNS 36-35

CNS 36-35 Battery

Cu viteză mare a lanțului și lugime mare de tăiere: Drujba cu acumulator CNS 36-35 este ideală pentru sarcini solicitante de tăiere.

Tensiune: 36 V
Lungimea de tăiere: 35 cm
Viteza lanțului: 21 m/s
Capacitatea rezervorului de ulei: 190 ml
Randament per acumulator încărcat*: 100 tăieri (diametru 10 cm)
Tensionarea lanțului fără scule: Da
Lubrifiere automată a lanțului: Da
Motor fără perii: Da

* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.