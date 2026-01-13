DRUJBĂ CU ACUMULATOR
Întreținerea și tăierea arborilor: drujbele electrice Kärcher impresionează în toate disciplinele prin ușurința de utilizare și rapiditatea lanțului.
Caracteristicile drujbei electrice cu acumulator
Tensionarea lanțului fără efort prin intermediul manerului rotativ.
Lubrifierea automată a lanțului pentru o întreținere redusă.
Motor fără perii pentru o durată de viață prelungită.
Avantajele drujbei electrice cu acumulator
Pentru drujba electrică cu acumulator CNS 36-35, chiar și trunchiurile de arbori nu reprezintă nicio problemă datorită vitezei sale excepționale și a lățimii optime de tăiere. Sistemul de tensionare a lanțului fără scule și lubrifierea automată a lanțului fac funcționarea extrem de ușoară - indiferent dacă sunteți profesioniști sau începători. Datorită frânei de lanț și a sistemului cu două comutatoare, siguranța în timpul utilizării este întotdeauna garantată.
Caracteristicile fierăstrăului cu braț telescopic
Reglarea ușoară a tensiunii lanțului cu imbus.
Uzură și întreținere redusă datorită lubrifierii automate a lanțului.
Cu o extensie ușoară cu inserție din fibră de sticlă, ramurile cu o înălțime de până la 4 metri pot fi tăiate fără probleme.
Avantajele fierăstrăului cu braț telescopic
18 V Kärcher Battery Power
CNS 18-30 Battery
Ușor de manevrat, multifunctional, perfect pentru intreținerea copacilor: fierăstrăul cu acumulator CNS 18-30 Battery cu sistem simplificat de tensionare a lanțului.
Tensiune: 18 V
Lungimea de tăiere: 30 cm
Viteza lanțului: 10 m/s
Capacitatea rezervorului de ulei: 200 ml
Randament per acumulator încărcat*: 35 tăieri (diametru 10 cm)
Tensionarea lanțului fără scule: Da
Lubrifiere automată a lanțului: Da
Motor fără perii: Da
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
PSW 18-20 Battery
Fierăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery poate ajunge la ramurile înalte până la 4 metri.
Tensiune: 18 V
Lungimea de tăiere: 20 cm
Viteza lanțului: 5.5 m/s
Capacitatea rezervorului de ulei: 50 ml
Randament per acumulator încărcat*: 80 tăieri (diametru 5 cm)
Tensionarea lanțului fără scule: Nu
Lubrifiere automată a lanțului: Da
Motor fără perii: Nu
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
Kärcher Battery Power 36 V
CNS 36-35 Battery
Cu viteză mare a lanțului și lugime mare de tăiere: Drujba cu acumulator CNS 36-35 este ideală pentru sarcini solicitante de tăiere.
Tensiune: 36 V
Lungimea de tăiere: 35 cm
Viteza lanțului: 21 m/s
Capacitatea rezervorului de ulei: 190 ml
Randament per acumulator încărcat*: 100 tăieri (diametru 10 cm)
Tensionarea lanțului fără scule: Da
Lubrifiere automată a lanțului: Da
Motor fără perii: Da
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.