Foarfecă pentru iarbă și arbuști

Foarfecele pentru iarbă și arbuști Kärcher cu acumulator sunt perfecte pentru lucrări fine și precise în grădina dvs. Datorită sistemului dovedit 2 în 1, arbuștii, gardurile vii și tufișurile, precum și zonele mai mici de gazon pot fi tăiate rapid și ușor. Rezultatul este unul cu margini curate care conferă grădinii un aspect bine îngrijit.

APLICAȚII ȘI AVANTAJE

Comutare fără efort și fără unelte între lamele pentru iarbă și cele pentru arbuști. Acest lucru permite efectuarea multiplelor tipuri de lucrări de grădinărit fără a fi nevoie de mai multe dispozitive.

Foarfecă pentru iarbă

Foarfeca pentru iarbe este utilizată pentru tunderea marginilor de gazon din jurul casei, a straturilor de flori, a grădinilor de legume - exact acolo unde mașina de tuns iarba nu poate ajunge.

Foarfecă pentru arbuști

Foarfeca pentru arbuști face ca scurtarea și modelarea arbuștilor și a tufișurilor să fie floare la ureche.

Lame diamantate

Lamele cu două fețe sunt deosebit de ascuțite și permit o tăiere precisă pe iarbă și arbuști. Lamele tăiate cu laser și șlefuite cu diamant (pentru GSH 2 Plus și GSH 4-4 Plus) sunt deosebit de durabile și necesită mai puțină întreținere.

Mâner telescopic

Soluția ergonomică pentru tăierea marginilor de gazon: cu acest mâner, puteți regla în mod flexibil înălțimea de lucru, astfel încât să nu trebuiască să vă aplecați atunci când tăiați marginile gazonului. Extensia a fost dezvoltată special pentru foarfeca de tuns iarba cu acumulator GSH 2 Plus și GSH 4-4 Plus. Mânerul poate fi reglat la o înălțime de lucru între 74 și 116 centimetri.

Protecția ghidajului și buclă de agățare

Pentru economisirea spațiului de depozitare.

Design ergonomic al mânerului

Pentru o prindere confortabilă chiar și în timpul sarcinilor mai lungi.

Afișare permanentă a stării bateriei

Datorită afișajului LED integrat (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).

Avantaje

Ajutorul compact 2 în 1: foarfeca pentru iarbă alimentată cu acumulator este utilizată pentru tunderea marginilor de gazon din jurul casei, a straturilor de flori, a grădinilor de legume, iar foarfeca pentru arbuști scurtează și modelează arbuștii cu ușurință.

GSH 18-20 Battery

Sistem de acumulatori interschimbabili: 18 V Battery Power
Utilizarea cu tijă telescopică este posibilă: nu
Lungime de tăiere lamă pentru arbuști: 20 cm
Lățime de tăiere lamă pentru iarbă: 12 cm
Timp max. de funcționare per încărcare acumulator: 100 min
Randament max. tăiere arbuști per încărcare acumulator: 800 m
Randament max. tăiere iarbă per încărcare acumulator: 1000 m
Greutate cu accesorii și acumulator: 2,622 kg

GSH 4-4 Plus Battery Set

Sistem de acumulatori interschimbabili: 4 V Battery Power
Utilizarea cu tijă telescopică este posibilă: da
Lungime de tăiere lamă pentru arbuști: 11 cm
Lățime de tăiere lamă pentru iarbă: 8 cm
Timp max. de funcționare per încărcare acumulator: 60 min
Randament max. tăiere arbuști per încărcare acumulator: 450 m
Randament max. tăiere iarbă per încărcare acumulator: 600 m
Greutate cu accesorii și acumulator: 1,514 kg

GSH 2 Plus

Sistem de acumulatori interschimbabili: acumulator fix
Utilizarea cu tijă telescopică este posibilă: da
Lungime de tăiere lamă pentru arbuști: 11 cm
Lățime de tăiere lamă pentru iarbă: 8 cm
Timp max. de funcționare per încărcare acumulator: 50 min
Randament max. tăiere arbuști per încărcare acumulator: 400 m
Randament max. tăiere iarbă per încărcare acumulator: 500 m
Greutate cu accesorii și acumulator: 1,192 kg

