Foarfecă pentru iarbă și arbuști

Mâner telescopic

Soluția ergonomică pentru tăierea marginilor de gazon: cu acest mâner, puteți regla în mod flexibil înălțimea de lucru, astfel încât să nu trebuiască să vă aplecați atunci când tăiați marginile gazonului. Extensia a fost dezvoltată special pentru foarfeca de tuns iarba cu acumulator GSH 2 Plus și GSH 4-4 Plus. Mânerul poate fi reglat la o înălțime de lucru între 74 și 116 centimetri.