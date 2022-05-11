TĂIEREA CU UŞURINŢĂ A GARDURILOR VII: SFATURI ŞI TRUCURI PENTRU GARDURI VII
Multe lucruri de zi cu zi sună banal la început, dar la o analiză mai atentă, în general, ele nu sunt deloc la fel de simple pe cât par şi se ivesc multe întrebări. Asta se întâmplă, de exemplu, în cazul tăierii gardurilor vii. Fără cunoştinţe de bază, întreţinerea gardului viu şi tăierea dreaptă pot merge prost – în adevăratul sens al cuvântului. Pe scurt, este bine să vă pricepeţi la tăierea gardului viu! Iată toate sfaturile şi trucurile importante pentru a tăia corect gardurile vii.
Listă de verificare: tot ce trebuie să ştiţi
Care este perioada potrivită pentru a tăia un gard viu? Ce unelte de grădină ar trebui să utilizaţi pentru întreţinerea gardului viu? Cum tăiaţi un gard viu ca să fie drept? Şi multe alte întrebări – iată răspunsurile. Următoarele puncte au rol de listă de verificare mentală pentru a stabili dacă totul este bine organizat pentru tăierea gardului viu.
Perioada de timp posibilă – când ar trebui să începeţi să tăiaţi gardurile vii? În principiu, primăvara şi toamna sunt anotimpurile potrivite pentru întreţinerea gardului viu. În aceste anotimpuri, nu este nici prea cald, nici prea rece, astfel încât ramurile tăiate şi lăstarii se refac uşor. Gardul viu poate fi modelat în iunie. Frecvenţa tăierii gardului viu depinde de tipul de lemn din gardul viu. Unele tipuri de lemn, de exemplu, lemnul câinesc sau arţarul comun, produc mai multe mlădiţe decât alte tipuri de gard viu şi, prin urmare, pot fi necesare două tăieri pe an. În schimb, tăierea gardului viu o dată pe an este suficientă pentru tipurile populare, cum ar fi tuia, tisa sau laurul englezesc.
Unelte de grădină şi echipamente de protecţie – ce echipament este potrivit? În funcţie de tipul de lemn şi de modelul de tăiere dorit, sunt necesare multe unelte de grădină diferite. Principala prioritate aici este siguranţa dvs. Încălţămintea solidă, mănuşile şi ochelarii de protecţie sunt esenţiale. Lamele uneltei de tăiere trebuie ascuţite astfel încât să nu deformeze gardurile vii şi arbuşti prea mult. Când vine vorba de protecţia şi eficienţa muncii, se recomandă foarfecile de tuns gard viu cu acumulator. În cazul în care gardul viu are o înălţime de câţiva metri, este potrivită o foarfecă de tuns gard viu cu mâner telescopic.
Întreţinerea gardului viu – ce altceva trebuie avut în vedere? Gardurile vii ar trebui să fie tăiate în fiecare an, deoarece un interval mai mare şi tăierile excesiv de radicale ulterioare vor dăuna sănătăţii plantelor. Dacă ziua este prea cald, tăierea gardului viu nu se recomandă, deoarece mlădiţele proaspăt tăiate s-ar putea usca. În plus, întreţinerea periodică a gardului viu ajută la tăierea crengilor posibil deteriorate şi la refacerea locurilor afectate pe cât posibil. În mod ideal, ar trebui să vă informaţi despre comportamentul de creştere şi alte sfaturi de întreţinere înainte de a achiziţiona plantele.
Elemente de bază pentru tăierea gardului viu: despre tăierea gardului viu, unelte şi sfaturi pentru tăierea gardului viu în linie dreaptă
Acum suntem aproape gata să începem! Singura întrebare rămasă este cum să daţi formă gardului viu. Totul se reduce la tehnologia corectă de tăiere aici. Pentru a vă asigura că modelarea gardului viu iese aşa cum doriţi, alegerea uneltei de tăiere este foarte importantă.
Trapez versus dreptunghi: ce ar trebui să alegem?
Modelarea trapezoidală şi dreptunghiulară sunt cele mai populare. Acesta din urmă permite economii de spaţiu şi este potrivită pentru foioase (lemn câinesc, laur englezesc, carpen). Tăierea trapezoidală este deosebit de populară. Aici, gardul viu este întinerit în sus, astfel încât lumina soarelui cade uniform pe plantă. Cu toate acestea, gardul viu nu ar trebui să fie întinerit prea mult, deoarece pot apărea găuri maro inestetice. Aşadar, sfatul profesional este următorul: Tăiaţi doar până în punctul în care frunzele verzi pot fi încă văzute pe ramuri.
Unelte
Un întreg proiect de tăiere a gardului viu poate deveni problematic sau se poate încheia cu succes, în funcţie de uneltele de grădină. În cazul în care lama de tuns gard viu este neascuţită, acest lucru poate provoca rapid deteriorarea frunzelor şi ramurilor. Lamele ascuţite cu diamant sunt alegerea potrivită aici. De asemenea, sunteţi expus la pericole inutile dacă se utilizează echipamente incorecte. Dacă gardul viu are mai mulţi metri înălţime, de exemplu, ar trebui să luaţi în considerare achiziţionarea unei foarfece de tuns gard viu cu mâner telescopic. Nu numai că aceste foarfece sunt sigure, dar sunt şi eficiente şi elimină tensiunea supra spatelui.
Pentru a obţine tăierea perfectă, din ce în ce mai mulţi iubitori de grădină se bazează pe foarfece de tuns gard viu cu acumulator. Spre deosebire de dispozitivele electrice tradiţionale, uneltele moderne de tăiere sunt fără cablu, dar au baterii autonomie îndelungată.
În plus, dispozitivele moderne de tăiat gard viu cu acumulator oferă numeroase avantaje şi vă permit să lucraţi confortabil în aproape toate poziţiile de lucru. Acestea includ:
- Funcţie de tăiere pentru ramurile mai groase
- Mânere ergonomice, rotative, pentru o prindere sigură în toate poziţiile
- Un accesoriu de măturat pentru resturile tăiate căzute
- Protecţie pentru lamă care previne deteriorarea inestetică a pereţilor şi a solului
- Un cap de tăiere reglabil pentru garduri vii înalte
Totul se reduce la tehnologie! Un gard viu drept are nevoie de cablu de aliniere.
Dacă întrebaţi un expert în grădinărit cum poate fi tăiat perfect un gard viu şi, mai presus de toate, cum poate fi păstrat drept, răspunsul este întotdeauna: nu merge fără un cablu de aliniere! Este incredibil de uşor. Trageţi cablul lateral de-a lungul părţii de sus a gardului viu. Firul de orientare nu ar trebui să fie prins de gardul viu, ci, de exemplu, de doi stâlpi sau ţăruşi. Ar trebui să fie amplasat la înălţimea la care doriţi să ajungă partea de sus a gardului viu după tăiere. Firul de ghidare ar trebui să fie întins, astfel încât să nu fie îndoit de ramurile care îi ies în cale, iar forma dorită a gardului viu să nu fie afectată de denivelări inestetice.
Tăierea corectă a gardului viu: gardul viu perfect în cinci paşi
1. Întinderea cablului
Întindeţi un fir de ghidare lateral dacă doriţi să vă ocupaţi mai târziu de partea de sus a gardului viu. Firul acţionează ca un ghidaj pentru tăierea dreaptă. Înainte de a începe, verificaţi întotdeauna gardul viu pentru a vă asigura că nu există cuiburi de păsări.
2. Tăierea verticală
Acum gardul viu este tăiat de jos în sus cu mişcări uniforme. Faceţi un pas înapoi din când în când pentru a vedea dacă încă mai tăiaţi în aliniament. Atenţie: foioasele cu frunze mai mari ar trebui să fie tăiate manual, deoarece frunzele ar putea fi deteriorate şi ar putea muri prin utilizarea unui aparat electric de tuns gard viu. Motto-ul este următorul: mai puţin înseamnă mai mult! Tăiaţi doar atât cât este necesar, astfel încât frunzişul verde să se poată încă vedea.
3. Tăierea orizontală
Tăierea coroanei necesită o concentrare deosebit de mare. Unealta de tăiere trebuie poziţionată chiar deasupra firului de ghidare întins. Mai ales atunci când se utilizează o scară, această etapă trebuie executată cu foarte mare atenţie şi concentrare. Sfat profesional: o foarfecă de tuns gard viu cu mâner telescopic şi cap de tăiere reglabil taie contururi precise fără a fi nevoie de eforturi deosebite din partea dumneavoastră.
4. Detalii
De îndată ce zona principală a gardului viu a fost tăiată, vă puteţi concentra asupra detaliilor cu o foarfecă de tuns gard viu, cu care puteţi efectua retuşurile finale. Apoi, trebuie să treceţi la servisarea şi întreţinerea uneltelor de grădină.
5. Întreţinere
În mod ideal, ar trebui să verificaţi fiecare dispozitiv imediat după utilizare pentru semne de deteriorare şi murdărie. În cazul în care reziduurile de pământ şi plante rămân pe dispozitiv, acestea pot fi îndepărtate cu un burete umed şi o perie rigidă. Trebuie verificat în mod regulat dacă toate piuliţele, şuruburile şi bolţurile de pe dispozitiv sunt bine strânse. Ascuţirea regulată a lamelor de tăiat gard viu cu o pilă plată este recomandată pentru a menţine în mod constant performanţe de tăiere bune. Apoi, se recomandă îndepărtarea bavurii rezultate din ascuţire cu o piatră de polizor. Cine nu îndrăzneşte să ascută lamele, le poate încredinţa unui specialist. Nu în ultimul rând, lama trebuie lustruită cu un ulei adecvat (de exemplu, ulei Ballistol), pentru a o proteja împotriva ruginii.
6. Îndepărtarea gardului viu tăiat
Mai întâi munca, apoi plăcerea – înainte ca munca dvs. să poată fi admirată, ramurile şi frunzele tăiate trebuie, desigur, să fie îndepărtate. Cine are un tocător poate toca crengile, pregătindu-le astfel pentru aruncarea la coşul de deşeuri organice sau pentru compost sau pentru a fi transportate ulterior la un centru de reciclare. Pentru crengile groase, este potrivit şi un cleşte pentru crengi.