TĂIEREA CU UŞURINŢĂ A GARDURILOR VII: SFATURI ŞI TRUCURI PENTRU GARDURI VII

Listă de verificare: tot ce trebuie să ştiţi

Care este perioada potrivită pentru a tăia un gard viu? Ce unelte de grădină ar trebui să utilizaţi pentru întreţinerea gardului viu? Cum tăiaţi un gard viu ca să fie drept? Şi multe alte întrebări – iată răspunsurile. Următoarele puncte au rol de listă de verificare mentală pentru a stabili dacă totul este bine organizat pentru tăierea gardului viu.

Perioada de timp posibilă – când ar trebui să începeţi să tăiaţi gardurile vii? În principiu, primăvara şi toamna sunt anotimpurile potrivite pentru întreţinerea gardului viu. În aceste anotimpuri, nu este nici prea cald, nici prea rece, astfel încât ramurile tăiate şi lăstarii se refac uşor. Gardul viu poate fi modelat în iunie. Frecvenţa tăierii gardului viu depinde de tipul de lemn din gardul viu. Unele tipuri de lemn, de exemplu, lemnul câinesc sau arţarul comun, produc mai multe mlădiţe decât alte tipuri de gard viu şi, prin urmare, pot fi necesare două tăieri pe an. În schimb, tăierea gardului viu o dată pe an este suficientă pentru tipurile populare, cum ar fi tuia, tisa sau laurul englezesc.

Unelte de grădină şi echipamente de protecţie – ce echipament este potrivit? În funcţie de tipul de lemn şi de modelul de tăiere dorit, sunt necesare multe unelte de grădină diferite. Principala prioritate aici este siguranţa dvs. Încălţămintea solidă, mănuşile şi ochelarii de protecţie sunt esenţiale. Lamele uneltei de tăiere trebuie ascuţite astfel încât să nu deformeze gardurile vii şi arbuşti prea mult. Când vine vorba de protecţia şi eficienţa muncii, se recomandă foarfecile de tuns gard viu cu acumulator. În cazul în care gardul viu are o înălţime de câţiva metri, este potrivită o foarfecă de tuns gard viu cu mâner telescopic.

Întreţinerea gardului viu – ce altceva trebuie avut în vedere? Gardurile vii ar trebui să fie tăiate în fiecare an, deoarece un interval mai mare şi tăierile excesiv de radicale ulterioare vor dăuna sănătăţii plantelor. Dacă ziua este prea cald, tăierea gardului viu nu se recomandă, deoarece mlădiţele proaspăt tăiate s-ar putea usca. În plus, întreţinerea periodică a gardului viu ajută la tăierea crengilor posibil deteriorate şi la refacerea locurilor afectate pe cât posibil. În mod ideal, ar trebui să vă informaţi despre comportamentul de creştere şi alte sfaturi de întreţinere înainte de a achiziţiona plantele.