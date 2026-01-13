Trimmer pentru gard viu cu brat telescopic cu acumulator PHG 18-45 Battery
Foarfeca de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 Battery înlătură necesitatea unei scări atunci când vine vorba de garduri înalte. Capul de tăiere reglabil permite o flexibilitate maximă.
Când vine vorba de tăierea gardurilor vii înalte, foarfeca de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 Battery este soluția ideală datorită lungimii sale de până la 4 metri. Fără a fi necesară o scară, utilizatorul poate lucra dintr-o poziție dreaptă în orice situație. Peria specială asigură căderea resturilor tăiate pe sol, în loc ca acestea să rămână în gardul viu. Capul de tăiere reglabil poate fi înclinat până la 115 grade pentru o manevrare ergonomică din orice poziție de lucru. Centura pentru confort previne disconfortul de la nivelul brațelor și a umerilor. Funcția de ferăstrău este ideală pentru tăierea ramurilor mai groase. Protecția pentru lamă care însoțește foarfeca de tuns gardul viu previne deteriorarea accidentală a podelelor, a clădirilor sau chiar a lamei în sine. Datorită buclei de depozitare, aparatul poate fi suspendat de perete pentru a economisi spațiu.
Caracteristici si beneficii
Extensie
- Pentru tăierea gardurilor înalte fără efort. Cu blocare rapidă și economisire a spațiului de depozitare.
Cap de tăiere reglabil
- Cu opțiunea de a înclina la 115° în patru trepte pentru a tăia gardul viu într-o varietate de forme.
Mătură pentru gard viu
- Resturile tăiate cad pe gazon în loc să rămână în gardul viu.
Funcție de ferăstrău
- Poate tăia chiar și crengile mai groase datorită funcției de ferăstrău.
Curea pentru umăr
- Distribuție optimă a greutății pentru a preveni disconfortul de la nivelul brațelor pe perioade lungi de utilizare.
Lamă diamantată
- Lama asigură o tăiere precisă.
Mâner cu design ergonomic
- Designul ergonomic al mânerului asigură confort în utilizare, chiar și pe perioade lungi.
Sistem de siguranță
- Sistemul de siguranță previne pornirea accidentală a aparatului.
Pază de control
- Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor.
- Cu suspensie integrată pentru depozitare practică.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Cu afișaj LCD (indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare și capacitatea bateriei) și tehnologie în timp real.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Acumulatorul înlocuibil este compatibil cu toate aparatele din platforma de 18 V.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lungime de taiere (cm)
|45
|Spațiu între dinți (mm)
|18
|Unghiul capului de tăiere (°)
|115
|Tipul lamei
|Ștanțată, diamantată
|Viteza lamei (tăieri/min)
|2700
|Propulsie
|Motor cu perii
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Lățimea acoperirii: 1 m, tăietură orizontală
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lamă de pază
- Mătură pentru gard viu
- Extensie
- Curea pentru umăr
Echipament
- Funcție de ferăstrău
- Pază de control
- Buclă pentru depozitare
Video
Domenii de intrebuintare
- Garduri vii
Accesorii
