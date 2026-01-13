Când vine vorba de tăierea gardurilor vii înalte, foarfeca de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 Battery este soluția ideală datorită lungimii sale de până la 4 metri. Fără a fi necesară o scară, utilizatorul poate lucra dintr-o poziție dreaptă în orice situație. Peria specială asigură căderea resturilor tăiate pe sol, în loc ca acestea să rămână în gardul viu. Capul de tăiere reglabil poate fi înclinat până la 115 grade pentru o manevrare ergonomică din orice poziție de lucru. Centura pentru confort previne disconfortul de la nivelul brațelor și a umerilor. Funcția de ferăstrău este ideală pentru tăierea ramurilor mai groase. Protecția pentru lamă care însoțește foarfeca de tuns gardul viu previne deteriorarea accidentală a podelelor, a clădirilor sau chiar a lamei în sine. Datorită buclei de depozitare, aparatul poate fi suspendat de perete pentru a economisi spațiu.