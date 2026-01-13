Mașini de tuns iarba cu acumulator
Fără cablu sau benzină, dar manevrabile și puternice: mașinile de tuns iarba de 18 V și 36 V de la Kärcher, echipate cu acumulatori interschimbabili, oferă o tundere perfectă și maximum de mobilitate în timpul utilizării. Toate seturile includ acumulatori de 5.0 Ah și încărcător rapid.
Caracteristicile mașinilor de tuns iarba cu acumulator
Motor fără perii
Motorul fără perii este foarte puternic și asigură o durată de viață mai lungă a dispozitivului. Chiar și după utilizare frecventă, eficiența rămâne ridicată, deoarece motorul are urme minime de uzură și nu necesită întreținere.
Control inteligent al puterii iPower
Tundere eficientă și timp de funcționare optimizat al acumulatorului. Datorită controlului inteligent al motorului, viteza se adaptează automat la condițiile gazonului în timpul cositului.
Kit de mulcire
Doi în unu: cu kitul de mulcire iarba tăiată poate fi împrăștiată pe gazon ca îngrășământ natural într-un singur pas. În același timp, gazonul este întreținut în mod optim în timpul cositului.
Pieptene pentru gazon
Mașina de tuns iarba cu acumulator este echipată cu piepteni de gazon suplimentari pentru tunderea până la margini. Aceștia colectează iarba care crește aproape de marginea straturilor de flori sau a teraselor, asigurând o tundere curată fără efort suplimentar.
Mașina de tuns iarba se mândrește cu următoarele caracteristici:
Funcționare fără fir
Libertate maximă de mișcare și flexibilitate fără a fi nevoie de un cablu prelungitor, datorită acumulatorului interschimbabil.
Datorită poziționării optime a acumulatorilor și a tehnologiei Real Time, timpul de funcționare rămas este afișat în timpul cositului (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
Concept de operare ergonomic
Înălțimea mânerului este reglabilă și poate fi adaptată la înălțimea operatorului.
Mânerul cu înveliș din spumă asigură o prindere confortabilă și sigură ( LMO 3-18, LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
Mânerul de pornire asigură o poziționare confortabilă a mâinii, pe lateral sau deasupra, pentru a răspunde nevoilor operatorului (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = 36 V putere
Echipată cu doi acumulatori de 18 V conectați în serie pentru a alimenta un motor puternic de 36 V (LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
Reglare convenabilă a înălțimii de tăiere
În condiții ideale, un gazon poate crește cu până la 6 centimetri în fiecare săptămână. Cu toate acestea, firele de iarbă cresc în ritmuri diferite, rezultând lungimi diferite ale lamei.
La mașinile de tuns iarba cu acumulator, în funcție de model, înălțimea de tăiere poate fi setată la 4, 5 sau 6 niveluri cu o singură mișcare.
Umplerea eficientă a sacului colector
Sacul de colectare a ierbii poate fi umplut până la 95% datorită sistemului optimizat al fluxului de aer. Astfel, tunderea poate fi efectuată pentru o perioadă mai lungă de timp, fără întreruperi, deoarece sacul de colectare nu trebuie golit atât de des.
Clapeta sacului colector se închide atunci când acesta este complet plin și trebuie golit (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
Ușor de transportat
Poate fi pliată pentru a economisi spațiu.
Mânerul de transport integrat permite transportarea fără efort a mașinii.
Avantaje
Platforma de 18 V Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
Mobilitate și manevrabilitate maxime cu greutate redusă. Setul de acumulatori LMO 18-33 cu acumulator Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah oferă confortul unei mașini de tuns iarba cu acumulator, cu dimensiuni compacte.
Tensiune acumulator: 18 V
Lățime de tăiere: 33 cm
Înălțimea de tăiere: 35–65 mm
Capacitate sac colector: 35 l
Performanță per încărcare acumulator:* 250 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/5.0 Ah.
LMO 3-18
Mașină de tuns iarba ușoară și manevrabilă cu acumulator de 18 V, cu motor puternic, fără perii și o lățime de tăiere de 34 cm. Setul de acumulatori LMO 3-18 cu acumulator Kärcher de 18 V/5,0 Ah este potrivit pentru peluze de până la 350 m².
Tensiune acumulator: 18 V
Tensiune motor: 18 V
Lățime de tăiere: 34 cm
Înălțimea de tăiere: 25–60 mm
Capacitate sac colector: 35 l
Performanță per încărcare acumulator:* 350 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/5.0 Ah.
LMO 4-18 Dual
Puternică și foarte manevrabilă: alimentată de doi acumulatori de 18 V și un motor fără perii de 36 V, modelul LMO 4-18 Dual este ideal pentru peluze de până la 450 m².
Tensiune acumulator: 2 × 18 V
Tensiune motor: 36 V
Lățime de tăiere: 37 cm
Înălțimea de tăiere: 25–65 mm
Capacitate sac colector: 40 l
Performanță per încărcare acumulator:* 450 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/5.0 Ah.
LMO 5-18 Dual
Cu o putere de două ori mai mare: motorul puternic de 36 V este acționat de doi acumulatori de 18 V - ideală pentru tunderea peluzelor de până la 550 m².
Tensiune acumulator: 2 × 18 V
Tensiune motor: 36 V
Lățime de tăiere: 41 cm
Înălțimea de tăiere: 25–70 mm
Capacitate sac colector: 45 l
Performanță per încărcare acumulator:* 550 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/5.0 Ah.
Platforma de 36 V Kärcher Battery Power
LMO 36-46 Battery Set
Tundere fără efort inclusiv pe pante: LMO 36-46 Battery Set are funcția Push Assist. Mașina de tuns iarba cu acumulator este echipată cu un sistem de acționare pe roata din spate ce vă ajută în timpul grădinăritului.
Tensiune acumulator: 36 V
Lățime de tăiere: 46 cm
Înălțimea de tăiere: 20–70 mm
Capacitate sac colector: 55 l
Performanță per încărcare acumulator:* 650 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 36 V/5.0 Ah.
Platformele de acumulatori Kärcher Battery Power
Află mai multe despre dispozitivele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V.
Mașinile de tuns iarba fără fir sunt disponibile cu acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V sau 36 V. Aceștia pot fi combinați cu multe alte produse Kärcher din seria Battery Power.
Află mai multe despre dispozitivele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 36 V.
Pentru a îmbunătăți performanțele de tăiere, mașina de tuns iarba este disponibilă în multiple variante cu acumulatorul de 36 V. De asemenea, există multe alte produse în seria de 36 V.