FOARFECĂ DE TUNS GARDUL VIU CU ACUMULATOR

Puternicul trimmer HGE 36-60 este ideal pentru sarcinile de tăiere a gardurilor vii. Datorită celor 2 trepte de viteză, utilizatorii acestei foarfeci de tuns gard viu pot alege între viteza maximă și puterea maximă, în funcție de aplicație. În plus, funcția de fierăstrău face ca tăierea ramurilor mai groase să fie o plăcere.

Foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator este convenabilă și ușor de folosit iar utilizatorii pot tăia crengile, ramurile, vița de vie sau gardurile fără a fi nevoie de cablu de alimentare atunci când este în funcțiune. Foarfeca de tuns gardul viu de la Kärcher cu acumulator a fost concepută pentru cei care își doresc o soluție practică și cele mai bune rezultate de tăiere.