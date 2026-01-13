FOARFECĂ DE TUNS GARDUL VIU CU ACUMULATOR
Gardurile vii pot marca o graniță a proprietății, pot oferi intimitate sau pot fi strict decorative. Indiferent pentru ce folosiți gardurile vii, foarfeca cu acumulator de la Karcher le va face sa arate îngrijit fără bătaie de cap.
Caracteristicile foarfecei de tuns gardul viu
Mânerul rotativ 180° reduc tensiunea din mâna și umărul utilizatorului.
În funcție de aplicație, utilizatorii pot alege între puterea maximă și viteza maximă
Ajută crengile și crenguțele să cadă pe sol cu mătura pentru gard viu.
Avantajele foarfecei de tuns gard viu
Caracteristicile foarfecei de tuns gardul viu cu prelungitor
Elementele de prindere cu eliberare rapidă asigură fixarea și îndepărtarea rapidă a barei telescopice, fiind de asemenea ideale pentru depozitarea într-un spațiu mai mic.
Cap de tăiere reglabil: cu patru niveluri ale unghiului de înclinare, până la 115° pentru tăierea unor forme variate de gard viu.
Mătură pentru gardul viu: părțile tăiate ajung pe sol în loc să rămână în gard.
Avantajele foarfecei de tuns gardul viu cu prelungitor
Kärcher Battery Power 18 V
HGE 18-45 Battery Set
Ușor pentru o manevrabilitate confortabilă, fără efort: foarfeca de tuns gard viu cu acumulator HGE 18-45 cu lamă diamantată pentru tăiere cu precizie.
Tensiune: 18 V
Lungime de tăiere: 45 cm
Pas dinți: 18 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 250 m*
Mâner rotativ: nu
2 trepte de viteză: nu
Mătură pentru gard viu: nu
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
HGE 18-50 Battery Set
Foarfeca de tuns gard viu cu acumulator HGE 18-50: mânerul rotativ 180° și mătura pentru gard viu asigură o tăiere practică și eficientă.
Tensiune: 18 V
Lungime de tăiere: 50 cm
Pas dinți: 22 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 325 m*
Mâner rotativ: da
2 trepte de viteză: nu
Mătură pentru gardul viu: da
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
PHG 18-45 Battery
Foarfeca de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 elimină nevoia scării. Capul de tăiere ajustabil face posibilă tăierea din părți, de sus și de jos a gardurilor vii direct de la sol – ideal pentru gardurile înalte.
Tensiune: 18 V
Lumgime de tăiere: 45 cm
Pas dinți: 18 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 250 m*
Cap de tăiere ajustabil: da, 115°
Mătură pentru gardul viu: da
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
Kärcher Battery Power 36 V
HGE 36-60 Battery Set
Pentru garduri mari, alegeți foarfeca de tuns gard viu HGE 36-60 Battery cu acumulator puternic de 36 V pentru tăierea gardurilor fără cablu de alimentare. Echipat cu un mâner rotative 180°, mătură pentru gardul viu și 2 trepte de viteză: puternicul trimmer cu acumulator pentru gard viu HGE 36-60.
Tensiune: 36 V
Lungime de tăiere: 60 cm
Pas dinți: 26 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 600 m*
Mâner rotativ: da
2 trepte de viteză: da
Mătură pentru gard viu: da
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power