FOARFECĂ DE TUNS GARDUL VIU CU ACUMULATOR

Gardurile vii pot marca o graniță a proprietății, pot oferi intimitate sau pot fi strict decorative. Indiferent pentru ce folosiți gardurile vii, foarfeca cu acumulator de la Karcher le va face sa arate îngrijit fără bătaie de cap.

Foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator Karcher
0 Produse

Caracteristicile foarfecei de tuns gardul viu

Mânerul rotativ 180° reduc tensiunea din mâna și umărul utilizatorului.

HGE

În funcție de aplicație, utilizatorii pot alege între puterea maximă și viteza maximă

HGE

Ajută crengile și crenguțele să cadă pe sol cu mătura pentru gard viu.

HGE
HGE
Protecția vârfului lamei previne deteriorarea clădirilor și a lamei în sine.
HGE
Funcția de tăiere este deosebit de practică pentru gardurile cu ramuri mai groase pe alocuri.
HGE
Acumulatorul litiu-ion de 36 V face parte din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power.

Avantajele foarfecei de tuns gard viu

Puternicul trimmer HGE 36-60 este ideal pentru sarcinile de tăiere a gardurilor vii. Datorită celor 2 trepte de viteză, utilizatorii acestei foarfeci de tuns gard viu pot alege între viteza maximă și puterea maximă, în funcție de aplicație. În plus, funcția de fierăstrău face ca tăierea ramurilor mai groase să fie o plăcere.

Foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator este convenabilă și ușor de folosit iar utilizatorii pot tăia crengile, ramurile, vița de vie sau gardurile fără a fi nevoie de cablu de alimentare atunci când este în funcțiune. Foarfeca de tuns gardul viu de la Kärcher cu acumulator a fost concepută pentru cei care își doresc o soluție practică și cele mai bune rezultate de tăiere.

icon_arrow

Caracteristicile foarfecei de tuns gardul viu cu prelungitor

Elementele de prindere cu eliberare rapidă asigură fixarea și îndepărtarea rapidă a barei telescopice, fiind de asemenea ideale pentru depozitarea într-un spațiu mai mic.

PHG Extension insert

Cap de tăiere reglabil: cu patru niveluri ale unghiului de înclinare, până la 115° pentru tăierea unor forme variate de gard viu.

PHG Adjustable cutting head

Mătură pentru gardul viu: părțile tăiate ajung pe sol în loc să rămână în gard.

PHG Cuttings sweeper
Sawing function
Funcție de fierăstrău: Poate tăia inclusiv ramuri mai groase datorită acestei funcții
Shoulder belt
Cureaua de umăr conferă o distribuție uniformă a greutății pentru a reduce tensiunea din brațele utilizatorului în timpul sarcinilor de lucru mai lungi.
Blade protector
Protecție pentru vârful lamei: protejează lama și previne deteriorarea clădirilor.

Avantajele foarfecei de tuns gardul viu cu prelungitor

Foarfeca de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 elimină nevoia scării. Capul de tăiere ajustabil face posibilă orice sarcină de tăiere de la sol – ideal pentru garduri înalte.

icon_arrow

Kärcher Battery Power 18 V

HGE hedge trimmer 18-45 18 Volt

HGE 18-45 Battery Set

Ușor pentru o manevrabilitate confortabilă, fără efort: foarfeca de tuns gard viu cu acumulator HGE 18-45 cu lamă diamantată pentru tăiere cu precizie.

Tensiune: 18 V
Lungime de tăiere: 45 cm
Pas dinți: 18 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 250 m*
Mâner rotativ: nu
2 trepte de viteză: nu
Mătură pentru gard viu: nu

* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

18-50 HGE

HGE 18-50 Battery Set

Foarfeca de tuns gard viu cu acumulator HGE 18-50: mânerul rotativ 180° și mătura pentru gard viu asigură o tăiere practică și eficientă.

Tensiune: 18 V
Lungime de tăiere: 50 cm
Pas dinți: 22 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 325 m*
Mâner rotativ: da
2 trepte de viteză: nu
Mătură pentru gardul viu: da

* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

PHG Pole hedge trimmer 18-45 18 Volt

PHG 18-45 Battery

Foarfeca de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 elimină nevoia scării. Capul de tăiere ajustabil face posibilă tăierea din părți, de sus și de jos a gardurilor vii direct de la sol – ideal pentru gardurile înalte.

Tensiune: 18 V
Lumgime de tăiere: 45 cm
Pas dinți: 18 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 250 m*
Cap de tăiere ajustabil: da, 115°
Mătură pentru gardul viu: da

* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

Kärcher Battery Power 36 V

HGE

HGE 36-60 Battery Set

Pentru garduri mari, alegeți foarfeca de tuns gard viu HGE 36-60 Battery cu acumulator puternic de 36 V pentru tăierea gardurilor fără cablu de alimentare. Echipat cu un mâner rotative 180°, mătură pentru gardul viu și 2 trepte de viteză: puternicul trimmer cu acumulator pentru gard viu HGE 36-60.

Tensiune: 36 V
Lungime de tăiere: 60 cm
Pas dinți: 26 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 600 m*
Mâner rotativ: da
2 trepte de viteză: da
Mătură pentru gard viu: da

* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power