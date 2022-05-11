ÎNDEPĂRTAREA FRUNZELOR: CINCI SFATURI PENTRU FIECARE SEZON
Toamna, majoritatea copacilor şi tufişurilor îşi leapădă frunzele colorate. Când este necesar să curăţaţi frunzele de pe trotuare, căi de acces, peluze şi grădină? Mai ales că măturarea frunzelor cu greble şi mături este adesea foarte laborioasă atunci când se face pe zone mai mari. Urmând aceste sfaturi, proprietarii de grădină pot curăţa frunzele din diferite zone în mod rapid şi eficient.
Sfatul 1: Când şi de unde trebuie să îndepărtaţi frunzele?
De ce trebuie să strângeţi frunzele? În anumite zone din jurul casei, în multe regiuni ale ţării există obligaţia impusă de autorităţi de a strânge frunzele, similară cu obligaţia de a curăţa zăpada şi gheaţa. Proprietarii parcelelor de teren adiacente trotuarelor trebuie să înlăture frunzele, putând transfera această obligaţie către chiriaşii lor. Ar trebui să curăţaţi frunzele suficient de des pentru a vă asigura că trecătorii nu riscă să alunece. Este rezonabil să curăţaţi frunzele de pe străzi toamna din acelaşi motiv, astfel încât distanţele de frânare să nu fie afectate.
În schimb, nu trebuie neapărat să curăţaţi frunzele din grădină sub copaci şi garduri vii. Aici puteţi aştepta până primăvara, pentru a oferi protecţie animalelor mai mici, cum ar fi aricii şi insectele. În plus, frunzele pot acţiona ca protecţie la îngheţ şi îngrăşământ natural pentru plantele de grădină. Cu toate acestea, frunzele nu ar trebui să se adune într-un strat într-atât de gros încât să nu mai permită aerului să ajungă în sol. Cine se teme că furtunile de toamnă vor împrăştia frunzele, le poate acoperi suplimentar cu ramuri, de exemplu cu lemn de esenţă moale. În primăvară, le puteţi descoperi începând din martie/aprilie.
Excepţiile dintr-o grădină sunt zonele de gazon. Oricine apreciază un gazon bine întreţinut ar trebui să îndepărteze frunzele, pentru că altfel se vor forma pete galbene acolo unde iarba nu primeşte lumina soarelui. Teoretic, puteţi face acest lucru cu o maşină de tuns iarba – în funcţie de grosimea stratului de frunze. Dar curăţarea frunzelor cu o maşină de tuns iarba nu este deosebit de prietenoasă cu animalele. O greblă este mai potrivită sau, dacă doriţi să economisiţi energie, o suflantă de frunze sau un aspirator cu suflantă.
Sfatul 2: îndepărtarea frunzelor cu suflanta
Măturarea frunzelor cu grebla sau mătura necesită putere şi timp. Oricine doreşte să îndepărteze frunzele de pe trotuare, căi de acces şi gazon mai repede şi mai uşor ar trebui să recurgă la o suflantă de frunze. Fluxul puternic de aer al dispozitivului reuşeşte să măture frunzele aproape de una singură şi, de asemenea, ajută la îndepărtarea frunzelor în locuri greu accesibile şi de pe straturi de flori sau zone cu mulci de scoarţă.
Cu suflantele de frunze cu acumulator Kärcher, frunzele pot fi măturate şi adunate grămadă. O racletă suplimentară îndepărtează, de asemenea, frunzele umede sau murdăria rezistentă. Suflanta LBL 4 pentru frunze are două trepte de viteză. Frunzele pot fi îndepărtate de pe pietriş cu grijă, dar puteţi începe de pe trotuar şi gazon la o putere mai mare. Datorită tubului detaşabil, suflantele de frunze Kärcher pot fi depozitate astfel încât să economisiţi spaţiu.
Combinaţie inteligentă: suflante de frunze şi aspiratoare cu suflantă
Cine doreşte să îndepărteze frunzele de pe suprafeţe mai mari şi au nevoie de un ajutor activ pentru curăţarea curţii şi a grădinii, în mod ideal, ar trebui să aibă la dispoziţie o suflantă de frunze şi un aspirator cu suflantă cu acumulator Kärcher. Datorită funcţiei de aspirare şi volumului ridicat al sacului de colectare, ajută şi la colectarea frunzelor. Dacă este necesar, piesele accesorii detaşabile asigură o greutate redusă a dispozitivului, cum este cazul suflantei de frunze BLV 36-240 şi al aspiratorului cu suflantă cu acumulator. Viteza în modul de suflare şi aspirare poate fi reglată continuu, de exemplu, pentru a îndepărta cu atenţie frunzele din pietriş sau dintr-o grădină cu pietre. Rolele de ghidare detaşabile sunt utile în zone mai mari şi puteţi tăia frunzele cu un disc tăietor, dacă este necesar.
Mai mult decât îndepărtarea frunzelor: suflantă de frunze şi aspirator cu suflantă multifuncţionale
Dacă îndepărtarea frunzelor are loc toamna, suflantele de frunze şi aspiratoarele cu suflantă nu stau degeaba nici în restul anului. Acestea pot fi folosite pe tot parcursul anului pe acoperiş, în curte şi în grădină. Iată câteva exemple:
- Adunarea prin suflare şi aspirarea resturilor din tăierea tufişurilor şi gardurilor vii
- La plivire, colectarea buruienilor smulse
- Adunarea ierbii după tunderea gazonului
- Adunarea prin suflare şi aspirarea murdăriei de pe terase şi garaje
- Îndepărtarea frunzelor şi a florilor
Informaţii importante
- Pentru a nu vă deranja vecinii, ar trebui să vă interesaţi despre eventuale reglementări regionale de protecţie împotriva zgomotului înainte de a utiliza suflantele de frunze.
-
Aspirarea crengilor grosiere, a pământului de pe straturi sau a frunzelor umede poate bloca sau chiar deteriora dispozitivul.
Sfatul 3: îndepărtarea frunzelor de pe suprafeţe mai mari cu maşina de măturat
Măturarea frunzelor cu perii şi greble înseamnă şi colectarea ulterioară a acestora. Dar între timp, vântul de toamnă pătrunde în grămezile de frunze şi împrăştie frunzele din nou. În mod ideal, ar trebui aşadar să faceţi ambele operaţiuni odată, adică să măturaţi şi să strângeţi frunze cu un singur dispozitiv, o maşină de măturat.
Maşinile de măturat sunt potrivite în special pentru zone pavate, cum ar fi trotuare, căi de acces sau străzi, şi îndepărtează frunzele şi murdăria fără a fi nevoie să vă aplecaţi, datorită mânerului de împingere reglabil pe înălţime, prin simpla deplasare a dispozitivului. Recipientul pentru deşeuri oferă un volum generos şi poate fi golit în doar câţiva paşi. În funcţie de model, pot fi instalate una sau două perii laterale, fără a fi nevoie de unelte speciale. Acest lucru vă permite să curăţaţi marginile, crevasele şi colţurile. Cu maşina de măturat manuală S 4 Twin 2-în-1, nici măcar frunzele umede nu constituie o problemă. Periile laterale sunt prevăzute cu peri mai duri şi, prin urmare, măturate fără probleme, chiar şi în zonele umede.
Maşinile de măturat sunt folosite pe tot parcursul anului – măturarea frunzelor, îndepărtarea murdăriei acumulate peste iarnă, măturarea polenului şi a florilor. Și după ce am terminat treaba? Nu trebuie decât să împingeţi mânerul pliabil înainte şi să depozitaţi maşina de măturat în poziţie verticală într-o magazie, într-un garaj sau la subsol, astfel încât să economisiţi spaţiu.
Sfatul 4: îndepărtarea frunzelor din jgheaburi şi burlane
Oricine are copaci în apropierea casei ştie că frunzele, ramurile mici şi murdăria se adună în jgheaburi şi burlane, mai ales toamna. Aici ar trebui să eliminaţi în mod regulat murdăria şi frunzele, astfel încât apa de ploaie să se scurgă în modul dorit şi să evitaţi eventuale daune cauzate de apă. Dacă s-a adunat murdărie, îndepărtarea acesteia este o activitate laborioasă şi consumatoare de timp. În multe cazuri, munca se face pe o scară care trebuie să fie mutată frecvent pentru a ajunge pe întreaga lungime a jgheabului. Jgheaburile şi burlanele acoperişului pot fi curăţate fără efort cu ajutorul kitului Kärcher dedicat, potrivit pentru aparatele de curăţare sub presiune Kärcher.
Duza de curăţare a jgheaburilor din set este deplasată pe un cărucior prin jgheab aproape independent, datorită presiunii ridicate care vine de la aparatul sub presiune. Două duze de înaltă presiune sunt ataşate la partea inferioară a căruciorului de curăţare, astfel încât apa să curgă înapoi. Efectul de recul împinge căruciorul înainte, îndepărtează murdăria şi o direcţionează înapoi. Cu o lungime a furtunului de 20 de metri, puteţi ajunge departe fără a fi nevoiţi să vă urcaţi pe o scară şi să o mutaţi din aproape în aproape. După o scurtă reabilitare, burlanele şi conductele de apă uzată pot fi, de asemenea, eliberate de blocaje folosind acest accesoriu. Aici se foloseşte furtunul de înaltă presiune, fără cărucior. În schimb, se utilizează o duză specială de curăţare a ţevilor, care utilizează reculul fluxului de apă îndreptat înapoi pentru a pătrunde în frunzele acumulate şi altă murdărie şi a clăti ţeava. Sfat: furtunul kitului de curăţare a ţevilor are un marcaj de siguranţă roşu. Acesta trebuie să fie întotdeauna ghidat în conductă cel puţin până la acest marcaj, iar procesul de curăţare trebuie oprit de îndată ce marcajul poate fi văzut din nou la scoaterea furtunului. În acest fel, sunteţi protejat împotriva pulverizării cu apă înapoi, precum şi împotriva pericolelor potenţiale cauzate de un furtun de înaltă presiune care se roteşte.
Sfat: curăţarea puţurilor de luminare şi a canalelor de drenaj
De-a lungul timpului, frunzele şi murdăria se depun şi în puţurile de luminare şi în canalele de drenaj din jurul casei şi ar trebui, de asemenea, să fie îndepărtate la intervale regulate. Atât murdăria umedă, cât şi cea uscată pot fi aspirate rapid şi fără efort cu un aspirator umed-uscat. Multe dispozitive au şi funcţie de suflantă, care se dovedeşte a fi deosebit de practică, în special în locuri dificil de ajuns.
Sfatul 5: unde ar trebui depozitate frunzele? Eliminare exemplară
Datorită suflantelor de frunze, aspiratoarelor cu suflantă şi maşinilor de măturat, este uşor să măturaţi şi să colectaţi frunzele. Dar unde ar trebui să le depozitaţi dacă nu aveţi propria movilă de compost? Puteţi elimina cantităţi mai mici de frunze şi deşeuri verzi în coşul dvs. de deşeuri organice, dar acestea se umplu rapid toamna pe suprafeţele de teren cu mulţi copaci. În unele regiuni, primăriile oferă saci sau coşuri speciale care sunt amplasate pe marginea drumului când s-au umplut şi apoi sunt eliminate. În caz contrar, trebuie să vă deplasaţi până la punctul de colectare a deşeurilor de grădină, la cel mai apropiat centru de reciclare.
Măturarea frunzelor pentru focul de tabără de toamnă? Arderea frunzelor şi a resturilor de grădină este interzisă în multe localităţi sau este foarte limitată în ceea ce priveşte perioada anului. În mod justificat, chiar şi frunzele uscate conţin suficientă apă care poate genera fum şi mirosuri neplăcute la ardere. De asemenea, poate fi eliberat praf fin. Aşadar, frunzele trebuie eliminate cu deşeurile menajere? Doar că nu în coşurile de gunoi sau în coşurile de reciclare – dacă nu sunt separate corect, este posibil să nu fie golite. În concluzie, sac de frunze, centru de reciclare sau compost. Oricine are suficient spaţiu în grădina poate crea, de asemenea, o movilă de frunze cu rol de casă de iarnă pentru arici etc.