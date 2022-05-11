ÎNDEPĂRTAREA FRUNZELOR: CINCI SFATURI PENTRU FIECARE SEZON

Sfatul 1: Când şi de unde trebuie să îndepărtaţi frunzele?

De ce trebuie să strângeţi frunzele? În anumite zone din jurul casei, în multe regiuni ale ţării există obligaţia impusă de autorităţi de a strânge frunzele, similară cu obligaţia de a curăţa zăpada şi gheaţa. Proprietarii parcelelor de teren adiacente trotuarelor trebuie să înlăture frunzele, putând transfera această obligaţie către chiriaşii lor. Ar trebui să curăţaţi frunzele suficient de des pentru a vă asigura că trecătorii nu riscă să alunece. Este rezonabil să curăţaţi frunzele de pe străzi toamna din acelaşi motiv, astfel încât distanţele de frânare să nu fie afectate.

În schimb, nu trebuie neapărat să curăţaţi frunzele din grădină sub copaci şi garduri vii. Aici puteţi aştepta până primăvara, pentru a oferi protecţie animalelor mai mici, cum ar fi aricii şi insectele. În plus, frunzele pot acţiona ca protecţie la îngheţ şi îngrăşământ natural pentru plantele de grădină. Cu toate acestea, frunzele nu ar trebui să se adune într-un strat într-atât de gros încât să nu mai permită aerului să ajungă în sol. Cine se teme că furtunile de toamnă vor împrăştia frunzele, le poate acoperi suplimentar cu ramuri, de exemplu cu lemn de esenţă moale. În primăvară, le puteţi descoperi începând din martie/aprilie.

Excepţiile dintr-o grădină sunt zonele de gazon. Oricine apreciază un gazon bine întreţinut ar trebui să îndepărteze frunzele, pentru că altfel se vor forma pete galbene acolo unde iarba nu primeşte lumina soarelui. Teoretic, puteţi face acest lucru cu o maşină de tuns iarba – în funcţie de grosimea stratului de frunze. Dar curăţarea frunzelor cu o maşină de tuns iarba nu este deosebit de prietenoasă cu animalele. O greblă este mai potrivită sau, dacă doriţi să economisiţi energie, o suflantă de frunze sau un aspirator cu suflantă.