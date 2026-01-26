Indiferent dacă este primăvară, vară, toamnă sau iarnă - noua mașină de măturat S 6 Twin de la Kärcher este potrivită pentru curățarea pe tot parcursul anului în jurul casei și grădinii. Este eficientă datorită periei sale puternice cu role, a celor 2 perii laterale și cu o lățime de măturare de 860 mm în total, mătura fără efort suprafețe de până la 3000 m² într-o oră. Recipientul pentru gunoi cu un volum de 38 l pote fi ușor golit fără a intra în contact direct cu murdăria. Este ergonomic: mânerul de împingere poate fi setat pe 2 poziții și poate fi adaptat optim la înălțimea utilizatorului respectiv. Mânerul de împingere poate fi, de asemenea, complet pliat în jos, dacă este necesar. Acest lucru permite stocarea compactă, în poziție verticală a dispozitivului.