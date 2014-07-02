Set de curatare de scocuri si tevi
Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.
Solutie inteligenta 2-in-1 pentru curatarea jgheaburilor si a conductelor infundate sau a tevilor de scurgere! Kitul inovator de curatare jgheaburi si conducte Kärcher lucreaza singur – cu inalta presiune. Se misca independent pe o sanie, prin jgheaburi, fara ca utilizatorul sa fie nevoit sa stea in permanenta langa el pe scara. Kitul de curatare jgheaburi si conducte este prevazut cu doua duze diferite: o duza de curatare a conductelor cu patru jeturi cu inalta presiune directionate spre spate si o duza de curatare a jgheaburilor pentru montarea furtunului pe sanie. Utilizatorul poate comuta rapid si usor intre aplicatii, in orice moment. Un furtun fara rasucire cu conector de alama asigura durabilitatea acestuia. Furtunul are o lungime de 20 m. Kitul de curatare jgheaburi si conducte este adecvat pentru curatitoarele casnice cu apa sub presiune seriile K 2 – K 7.
Caracteristici si beneficii
Curatare eficace cu presiune mare
- Eliberarea eficienta şi rapida a blocajelor din ţevi
Patru jeturi orientate spre spate
- Mobilitate optima in ţeava
Protectie impotriva indoirii
- Protejeaza furtunul impotriva indoirii
Racord de alama
- Durabilitate lunga
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lungime (m)
|20
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 x 340 x 100
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Domenii de intrebuintare
- Curaţarea scurgerilor
- Curaţarea burlanelor
- Curatarea jgheaburilor de pe acoperis
