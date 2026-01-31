Aparatul de spălat cu presiune K 5 FJ Home este companionul ideal pentru sarcinile de curățare regulată a murdăriei moderate, cum ar fi pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Printre caracteristici se numără o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un pistol de pulverizare, un furtun cu presiune de 8 metri, un Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă fiabil pentru protecția pompei împotriva particulelor mici de murdărie. Home Kit-ul asigură curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei și include un T 5 pentru suprafețe și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade. De asemenea, este inclusă o duză de spumare și 1 litru de șampon auto pentru putere maximă de dizolvare a murdăriei. Toate accesoriile livrate pot fi depozitate ușor pe dispozitivul în sine.