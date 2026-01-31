Aparat de spalat cu presiune K 5 FJ Home BB

K 5 FJ Home este ideal pentru curățarea regulată a murdăriei moderate pe vehicule, dar și pe alei și alte suprafețe din jurul proprietății. Include Home Kit și duză de spumare.

Aparatul de spălat cu presiune K 5 FJ Home este companionul ideal pentru sarcinile de curățare regulată a murdăriei moderate, cum ar fi pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Printre caracteristici se numără o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un pistol de pulverizare, un furtun cu presiune de 8 metri, un Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă fiabil pentru protecția pompei împotriva particulelor mici de murdărie. Home Kit-ul asigură curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei și include un T 5 pentru suprafețe și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade. De asemenea, este inclusă o duză de spumare și 1 litru de șampon auto pentru putere maximă de dizolvare a murdăriei. Toate accesoriile livrate pot fi depozitate ușor pe dispozitivul în sine.

Caracteristici si beneficii
Furtun de aspirare a detergentului integrat
  • Utilizare convenabila si usoara a detergentului.
  • Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonat
  • Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mari
  • Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
  • Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar) 20 - max. 145
Debit transportat (l/h) max. 500
Capacitate pe suprafață (m²/h) 40
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (W) 2100
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 6,3
Greutate cu ambalaj (kg) 13,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 302 x 346 x 872

Pachet de livrare

  • Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
  • Prelungire lance
  • Duza pentru spumă: 0.3 l
  • Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610
  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 8 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Aplicarea detergentului: Aspirare
  • Material pompă: Aluminiu
  • Filtru fin de apă integrat
  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
