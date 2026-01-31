Aparat de spalat cu presiune K 5 FJ Home BB
K 5 FJ Home este ideal pentru curățarea regulată a murdăriei moderate pe vehicule, dar și pe alei și alte suprafețe din jurul proprietății. Include Home Kit și duză de spumare.
Aparatul de spălat cu presiune K 5 FJ Home este companionul ideal pentru sarcinile de curățare regulată a murdăriei moderate, cum ar fi pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Printre caracteristici se numără o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un pistol de pulverizare, un furtun cu presiune de 8 metri, un Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă fiabil pentru protecția pompei împotriva particulelor mici de murdărie. Home Kit-ul asigură curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei și include un T 5 pentru suprafețe și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade. De asemenea, este inclusă o duză de spumare și 1 litru de șampon auto pentru putere maximă de dizolvare a murdăriei. Toate accesoriile livrate pot fi depozitate ușor pe dispozitivul în sine.
Caracteristici si beneficii
Furtun de aspirare a detergentului integrat
- Utilizare convenabila si usoara a detergentului.
- Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonat
- Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mari
- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
- Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 145
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (W)
|2100
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|13,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|302 x 346 x 872
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Prelungire lance
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.