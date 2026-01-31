Spune adio murdăriei de pe mașini, trepte, unelte de grădină și mobilier de exterior: aparatul de spălat cu presiune K 2 Premium Home FJ, inclusiv Home Kit cu T 1 surface cleaner și 500 ml de detergent Patio & Deck, este soluția ideală pentru curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari. K 2 Premium Home FJ, cu lance de pulverizare și Dirt Blaster cu jet rotativ pentru curățare eficientă, este perfect pentru orice sarcini de curățare ocazionale pe proprietatea ta. Include jet de spumă suplimentar și 500 ml de șampon auto pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei. Roțile ușor de manevrat fac ca K 2 Premium Home FJ să fie ușor de transportat acolo unde este nevoie. În plus, sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de 4 metri din dispozitiv și pistolul de pulverizare. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință pe aparatul K 2 Premium Home FJ.