Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium FJ Home BB
Spune adio murdăriei: menține-ți proprietatea, mobilierul de grădină și suprafețele mai mici din grădină la cele mai bune standarde cu aparatul de spălat cu presiune K 2 Premium FJ Home. Incl. Home Kit și duza de spumare.
Spune adio murdăriei de pe mașini, trepte, unelte de grădină și mobilier de exterior: aparatul de spălat cu presiune K 2 Premium Home FJ, inclusiv Home Kit cu T 1 surface cleaner și 500 ml de detergent Patio & Deck, este soluția ideală pentru curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari. K 2 Premium Home FJ, cu lance de pulverizare și Dirt Blaster cu jet rotativ pentru curățare eficientă, este perfect pentru orice sarcini de curățare ocazionale pe proprietatea ta. Include jet de spumă suplimentar și 500 ml de șampon auto pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei. Roțile ușor de manevrat fac ca K 2 Premium Home FJ să fie ușor de transportat acolo unde este nevoie. În plus, sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de 4 metri din dispozitiv și pistolul de pulverizare. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință pe aparatul K 2 Premium Home FJ.
Caracteristici si beneficii
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|242 x 285 x 790
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Prelungire lance
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Accesorii
Detergenti
