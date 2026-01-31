Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Home
Ușor de transportat și rapid de depozitat: aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic Home, inclusiv mâner telescopic, pentru utilizare regulată pe murdărie moderată, plus Home Kit.
Acest dispozitiv se poate depozita oriunde: fie în portbagajul mașinii, fie într-un dulap, aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic Home poate fi depozitat fără efort și transportat ușor datorită dimensiunilor sale compacte. Cu toate acestea, oferă performanța completă a unui aparat de spălat cu presiune. Home Kit include T 5 Surface Cleaner pentru curățarea eficientă și fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei, precum și detergent pentru piatra si fatade (1,0 l). În plus, mânerul telescopic din aluminiu, ajustabil pe înălțime, asigură întotdeauna o poziție confortabilă de tracțiune. Alte detalii ale echipamentului includ pistolul cu declanșator Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de șase metri, un Vario Power spray lance (VPS), un Dirt Blaster și un filtru de apă. Mai mult, K 4 Classic Home, cu o performanță de 30 m²/h, este perfect pentru curățarea regulată a murdăriei moderate (mașini mici, garduri de grădină, biciclete etc.).
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergentFurtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 130
|Debit transportat (l/h)
|420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|puterea nominală de intrare (W)
|1800
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|264 x 256 x 450
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.