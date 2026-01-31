Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Home

Ușor de transportat și rapid de depozitat: aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic Home, inclusiv mâner telescopic, pentru utilizare regulată pe murdărie moderată, plus Home Kit.

Acest dispozitiv se poate depozita oriunde: fie în portbagajul mașinii, fie într-un dulap, aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic Home poate fi depozitat fără efort și transportat ușor datorită dimensiunilor sale compacte. Cu toate acestea, oferă performanța completă a unui aparat de spălat cu presiune. Home Kit include T 5 Surface Cleaner pentru curățarea eficientă și fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei, precum și detergent pentru piatra si fatade (1,0 l). În plus, mânerul telescopic din aluminiu, ajustabil pe înălțime, asigură întotdeauna o poziție confortabilă de tracțiune. Alte detalii ale echipamentului includ pistolul cu declanșator Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de șase metri, un Vario Power spray lance (VPS), un Dirt Blaster și un filtru de apă. Mai mult, K 4 Classic Home, cu o performanță de 30 m²/h, este perfect pentru curățarea regulată a murdăriei moderate (mașini mici, garduri de grădină, biciclete etc.).

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Home: Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Home: Mâner telescopic
Mâner telescopic
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Home: Utilizare detergent
Utilizare detergent
Furtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar) 20 - max. 130
Debit transportat (l/h) 420
Capacitate pe suprafață (m²/h) 30
Temperatura de admisie (°C) max. 40
puterea nominală de intrare (W) 1800
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,6
Greutate cu ambalaj (kg) 8,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 264 x 256 x 450

Pachet de livrare

  • Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Mâner telescopic
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Home
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Home
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Home
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.