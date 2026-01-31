Acest dispozitiv se poate depozita oriunde: fie în portbagajul mașinii, fie într-un dulap, aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic Home poate fi depozitat fără efort și transportat ușor datorită dimensiunilor sale compacte. Cu toate acestea, oferă performanța completă a unui aparat de spălat cu presiune. Home Kit include T 5 Surface Cleaner pentru curățarea eficientă și fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei, precum și detergent pentru piatra si fatade (1,0 l). În plus, mânerul telescopic din aluminiu, ajustabil pe înălțime, asigură întotdeauna o poziție confortabilă de tracțiune. Alte detalii ale echipamentului includ pistolul cu declanșator Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de șase metri, un Vario Power spray lance (VPS), un Dirt Blaster și un filtru de apă. Mai mult, K 4 Classic Home, cu o performanță de 30 m²/h, este perfect pentru curățarea regulată a murdăriei moderate (mașini mici, garduri de grădină, biciclete etc.).