Aparat de spalat cu presiune K 4 Power Control Go!Further
K 4 Power Control Go!Further este un aparat de spălat cu presiune, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, precum eco!Booster.
Aparatul de spălat cu presiune care merge cu un pas mai departe – K 4 Power Control Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Datorită aplicației Kärcher Home & Garden, găsirea presiunii corecte este extrem de simplă. Consultantul integrat în aplicație oferă utilizatorilor sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare, asigurând rezultate perfecte. Pentru un control maxim, nivelul de presiune poate fi reglat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare sau verificat direct pe pistolul Power Control G 160 Q. K 4 Power Control Flex impresionează, de asemenea, prin sistemul de detergent Kärcher Plug ’n’ Clean, care permite schimbarea rapidă și ușoară a detergentului, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru un plus de confort, mânerul telescopic pentru transport facil, sistemul Quick Connect pentru conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune, precum și prin poziția de parcare pentru pistol și accesorii, care asigură acces facil în orice moment.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Caracteristici de sustenabilitateDesign realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ +50% economie mai mare a apei și energiei²⁾, cu +50% performanță de curățare³⁾ Furtun de aspirare pentru surse alternative de apă, cum ar fi cisternele de colectare a apei pluviale.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor. / ²⁾ Datorită sistemului Kärcher eco!Booster, poți curăța cu aceeași cantitate de apă și energie cu 50% mai multă suprafață decât cu duza plată standard Kärcher. Confirmat de un laborator independent. / ³⁾ Asigură o performanță de curățare superioară față de duza plată standard Kärcher, confirmată de un laborator independent.
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- eco!Booster
- Furtun de presiune: 8 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Furtun de aspirație a apei
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
