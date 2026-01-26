Aparat de spalat cu presiune K 4 WCM

Curățare puternică: K 4 WCM cu motor răcit cu apă este perfect pentru murdăria moderată de pe vehicule, garduri de grădină sau biciclete.

K 4 WCM impresionează cu un motor puternic răcit cu apă, care se caracterizează printr-o durată lungă de viață. Aparatul de spălat cu presiune cu furtun de înaltă presiune de 6 metri lungime a fost construit pentru utilizare ocazională și murdărie moderată. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS) precum și a lancei cu jet rotativ, terasele, mobilierul de grădină și vehiculele pot fi curățate în funcție de necesități. Presiunea apei poate fi reglată cu precizie în funcție de obiectul specific care urmează să fie curățat, prin simpla rotire a VPS. În plus, jetul rotativ asigură o curățare reușită, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 4 WCM: Performanțe excepționale
Performanțe excepționale
Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Aparat de spalat cu presiune K 4 WCM: Furtun de aspirare a detergentului integrat
Furtun de aspirare a detergentului integrat
Utilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Aparat de spalat cu presiune K 4 WCM: Curat si ordonat
Curat si ordonat
Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Debit transportat (l/h) max. 420
Capacitate pe suprafață (m²/h) 30
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,8
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 11,5
Greutate cu ambalaj (kg) 14,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 369 x 329 x 901

Pachet de livrare

  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
Video

Domenii de intrebuintare
  • Trepte exterioare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Biciclete
Accesorii
Detergenti
