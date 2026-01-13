Aparat de spalat cu presiune K 2 Power Control
K 2 Power Control pentru curățarea bicicletelor, uneltelor de grădină sau a mobilierului de grădină. Consultant prin intermediul aplicației Kärcher Home & Garden
Deveniți expert în curățenie cu aplicația Kärcher Home & Garden: în combinație cu aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 2 Power Control, obțineți cele mai bune rezultate de curățare. Aplicația conține informatii utile pentru aplicații, care sprijină utilizatorul cu sfaturi practice și trucuri pentru fiecare sarcină de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, informații despre dispozitiv și portalul Kärcher Service. Aparatul de spălat cu presiune este echipat cu un pistol de înaltă presiune și doua lanci de pulverizare cu adaptor Quick Connect. Nivelul de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare Click Vario Power - pentru un control maxim în fiecare sarcină de curățare. Dispozitivul are, de asemenea, un mâner telescopic reglabil pe înălțime pentru transport și depozitare confortabil, un furtun de absorbtie pentru aplicarea fără efort a detergenților, locuri practice pentru accesorii, precum și un furtun de presiune cu lungime de 5 metri.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol de pulverizare și lance de pulverizare cu Quick ConnectIntroduceți lancea și răsuciți - contine două lanci de pulverizare diferite. Setarea optimă a presiunii: 3 niveluri de presiune, precum și modul detergent. Control ușor: simbolurile de pe lance de pulverizare afișează setările.
Mâner telescopic reglabil pe înălțimeMâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară. Complet retractabil pentru depozitare optimă.
Furtun de absorbtie integrat
- Pentru o aplicare rapida si confortabila a detergentilor.
- Ușor de folosit. Furtun de absorbtie pentru utilizarea detergenților.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|246 x 280 x 586
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance Click Vario Power
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 5 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.