Deveniți expert în curățenie cu aplicația Kärcher Home & Garden: în combinație cu aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 2 Power Control, obțineți cele mai bune rezultate de curățare. Aplicația conține informatii utile pentru aplicații, care sprijină utilizatorul cu sfaturi practice și trucuri pentru fiecare sarcină de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, informații despre dispozitiv și portalul Kärcher Service. Aparatul de spălat cu presiune este echipat cu un pistol de înaltă presiune și doua lanci de pulverizare cu adaptor Quick Connect. Nivelul de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare Click Vario Power - pentru un control maxim în fiecare sarcină de curățare. Dispozitivul are, de asemenea, un mâner telescopic reglabil pe înălțime pentru transport și depozitare confortabil, un furtun de absorbtie pentru aplicarea fără efort a detergenților, locuri practice pentru accesorii, precum și un furtun de presiune cu lungime de 5 metri.