Aplicația Kärcher Home & Garden transformă fiecare utilizator într-un expert în curățare - și ofera rezultate de curățare mai eficiente cu aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 2 Power Control. Aplicația conține informatii utile si sfaturi practice pentru fiecare sarcină de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, informații despre dispozitiv și portalul Kärcher Service. K 2 Power Control Home, include dispozitivul T1 pentru curatarea fara stropi a suprafetelor mari din jurul casei și 500 ml de detergent "Patio & Deck". Dispozitivul este echipat cu un pistol de înaltă presiune și două lanci de pulverizare cu un adaptor Quick Connect. Nivelul de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare Click Vario Power - pentru un control maxim în fiecare sarcină de curățare. Dispozitivul are, de asemenea, un mâner telescopic reglabil in înălțime pentru transport și depozitare confortabil, un furtun de absorbtie pentru aplicarea fără efort a detergenților, locuri practice pentru accesorii, precum și un furtun de presiune cu lungime de cinci metri.