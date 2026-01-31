Datorită consultantului pentru utilizări corecte din aplicația Home & Garden, permite rezultate de curățare mai bune și transformă utilizatorul într-un expert în curățenie. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu complet care include informații despre dispozitiv, funcții și portalul Kärcher Service. Nivelul de presiune adecvat poate fi setat pe lancea de pulverizare și verificat pe ecranul pistolului de pulverizare G 120 Q Power Control - pentru control maxim și presiunea ideală pentru fiecare suprafață. Detergentul poate fi aplicat rapid din rezervorul de detergent integrat. K 3 Power Control impresionează, de asemenea, cu un mâner telescopic extensibil pentru transport și depozitare, suport pentru accesorii, pistol de înaltă presiune, precum și sistemul Kärcher Quick Connect. Kitul Car & Home include o perie de spălare pentru îndepărtarea peliculei gri, duza de spumare, 500 ml de șampon auto, T 1 Surface Cleaner și 500 ml de detergent "Patio & Deck".