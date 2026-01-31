Aparat de spalat cu presiune K 3 Power Control Car & Home
Aparatul de spălat cu presiune K 3 Power Control cu pistol G 120 Q Power Control. Consultant prin intermediul aplicației, care oferă sfaturi pentru rezultate eficiente de curățare. Include kit pentru Car & Home.
Datorită consultantului pentru utilizări corecte din aplicația Home & Garden, permite rezultate de curățare mai bune și transformă utilizatorul într-un expert în curățenie. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu complet care include informații despre dispozitiv, funcții și portalul Kärcher Service. Nivelul de presiune adecvat poate fi setat pe lancea de pulverizare și verificat pe ecranul pistolului de pulverizare G 120 Q Power Control - pentru control maxim și presiunea ideală pentru fiecare suprafață. Detergentul poate fi aplicat rapid din rezervorul de detergent integrat. K 3 Power Control impresionează, de asemenea, cu un mâner telescopic extensibil pentru transport și depozitare, suport pentru accesorii, pistol de înaltă presiune, precum și sistemul Kärcher Quick Connect. Kitul Car & Home include o perie de spălare pentru îndepărtarea peliculei gri, duza de spumare, 500 ml de șampon auto, T 1 Surface Cleaner și 500 ml de detergent "Patio & Deck".
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Mâner telescopic reglabil pe înălțimeMâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară. Complet retractabil pentru depozitare optimă.
Rezervor pentru detergent
- Curat și confortabil: rezervorul pentru detergent poate fi îndepărtat pentru umplere.
- Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
- Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|297 x 280 x 677
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q Power Control
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 7 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Rezervor
- Rezervor detergent detașabil
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.