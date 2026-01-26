Indiferent dacă speli o suprafata murdară, o mașină sau mobilier de grădină pătruns de murdărie, K Silent eco!Booster de la Kärcher îndepărtează rapid murdăria moderată. Tehnologia inovativă de silențiozitate reduce nivelul perceput al zgomotului cu 50% comparativ cu alte aparate de spălat cu presiune din aceeași clasă. Astfel, poți spăla cu presiune înaltă fără să deranjezi familia sau vecinii. Cele trei lance de pulverizare incluse în pachet oferă soluția perfectă pentru orice tip de curățare. Cu lancea Vario Power Spray, presiunea poate fi ajustată cu precizie pentru orice suprafață. eco!Booster este ideal pentru suprafețele delicate și, datorită unei performanțe de curățare crescute cu 50% comparativ cu jetul plat, economisește apă, energie și timp. Dirt Blaster cu jet rotativ asigură rezultate excelente de curățare pentru murdăria încăpățânată. Pachetul include și un pistol de pulverizare, un furtun PremiumFlex de 6 metri și o duza de spumare. Datorită dimensiunilor sale compacte, K Silent eco!Booster poate fi depozitat atât în interior, cât și în exterior, fără a ocupa mult spațiu.