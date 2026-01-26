Aparat de spalat cu presiune K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – aparat de spălat cu presiune ultra-silențios, compact și puternic. Include furtun flexibil de înaltă presiune, duza de spumare, lance de pulverizare Vario Power, Dirt Blaster și eco!Booster.
Indiferent dacă speli o suprafata murdară, o mașină sau mobilier de grădină pătruns de murdărie, K Silent eco!Booster de la Kärcher îndepărtează rapid murdăria moderată. Tehnologia inovativă de silențiozitate reduce nivelul perceput al zgomotului cu 50% comparativ cu alte aparate de spălat cu presiune din aceeași clasă. Astfel, poți spăla cu presiune înaltă fără să deranjezi familia sau vecinii. Cele trei lance de pulverizare incluse în pachet oferă soluția perfectă pentru orice tip de curățare. Cu lancea Vario Power Spray, presiunea poate fi ajustată cu precizie pentru orice suprafață. eco!Booster este ideal pentru suprafețele delicate și, datorită unei performanțe de curățare crescute cu 50% comparativ cu jetul plat, economisește apă, energie și timp. Dirt Blaster cu jet rotativ asigură rezultate excelente de curățare pentru murdăria încăpățânată. Pachetul include și un pistol de pulverizare, un furtun PremiumFlex de 6 metri și o duza de spumare. Datorită dimensiunilor sale compacte, K Silent eco!Booster poate fi depozitat atât în interior, cât și în exterior, fără a ocupa mult spațiu.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie silențioasă inovatoareReducere cu 50% a nivelului de zgomot perceput în comparație cu alte mașini de spălat cu presiune din aceeași clasă. Sunet mai plăcut în comparație cu alte mașini de spălat cu presiune din aceeași clasă.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexÎnfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Dispozitiv compact și ușorPoate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în zonele exterioare. Ușor de transportat pentru curățare flexibilă.
Depozitare optima a accesoriilor
- Furtunul, lăncile de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi depozitate corect și compact
compartiment de depozitare cablu
- Înfășurați și desfășurați cablul de alimentare rapid și ușor
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune ( /bar)
|20 / max. 130
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|313 x 262 x 419
Pachet de livrare
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- eco!Booster
- Furtun de presiune: 6 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Filtru fin de apă integrat
- Depozitare cablu
Video
Domenii de intrebuintare
- Balcoane
- Plasa de ţânţari
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Biciclete
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.