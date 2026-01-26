Performanța puternică se îmbină cu durata de viață lungă: K 5 WCM Premium, cu motorul său puternic, răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate la nevoie cu ajutorul lăncii de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea Vario Power (VPS) prin simpla rotire - pentru o curățare adaptată la suprafețe, fiind deosebit de precisă. Alte caracteristici oferite de dispozitivul de curățare a murdăriei sunt jetul rotativ, tamburul de furtun integrat pentru depozitarea practică direct la aparat, precum și un filtru de apă încorporat care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.