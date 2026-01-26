Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium
Curățare de top, performanță de top: Aparatul de spălat cu presiune K 5 WCM Premium cu motor răcit cu apă și tambur pentru furtun este perfect pentru a curăța murdăria de pe alei, terase și vehicule.
Performanța puternică se îmbină cu durata de viață lungă: K 5 WCM Premium, cu motorul său puternic, răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate la nevoie cu ajutorul lăncii de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea Vario Power (VPS) prin simpla rotire - pentru o curățare adaptată la suprafețe, fiind deosebit de precisă. Alte caracteristici oferite de dispozitivul de curățare a murdăriei sunt jetul rotativ, tamburul de furtun integrat pentru depozitarea practică direct la aparat, precum și un filtru de apă încorporat care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționale
Tambur pentru furtun pentru manevrare practică
Furtun de aspirare a detergentului integrat
Sistem de conectare rapidă
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 389 x 901
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Video
Domenii de intrebuintare
- Grădină și ziduri de piatră
- Trepte exterioare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.