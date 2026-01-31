Aparat de spalat cu presiune K 3 Horizontal Plus
Puteți avea întotdeauna încredere în aparatul de spălat cu presiune K 3 Horizontal: Acest mic asistent care economisește spațiu este ideal pentru curățarea murdăriei de pe suprafețe mai mici din grădină, terase, mobilier de grădină și mașini.
Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 orizontal și ușor, murdăria devine doar o amintire. Datorită furtunului de înaltă presiune lung de patru metri, acest aparat este perfect pentru utilizare ocazională în jurul casei și oferă strălucire suprafețelor mici din grădină și terase, precum și mobilei de grădină și chiar vehiculelor. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință pentru a se potrivi suprafeței, printr-o simplă mișcare de rotire. Duza Dirt Blaster cu jet rotativ îndepartează chiar și cele mai persistente murdării, în timp ce pompa este protejată de un filtru de apă - pentru o durată lungă de viață. Datorită greutății reduse și a mânerului integrat practic, puteți transporta ușor K 3 Horizontal acolo unde este necesar. Pentru o mai mare comoditate, sistemul Quick Connect permite atașarea și detasarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de la dispozitiv și de la pistolul cu declanșare. Toate accesoriile furnizate pot fi ușor depozitate pe K 3 Horizontal.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Poate fi transportat cu o singură mână.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Accesorii potrivite
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 120
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (W)
|1600
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 197 x 264
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 5 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
- Depozitare cablu
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.