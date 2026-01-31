Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 orizontal și ușor, murdăria devine doar o amintire. Datorită furtunului de înaltă presiune lung de patru metri, acest aparat este perfect pentru utilizare ocazională în jurul casei și oferă strălucire suprafețelor mici din grădină și terase, precum și mobilei de grădină și chiar vehiculelor. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință pentru a se potrivi suprafeței, printr-o simplă mișcare de rotire. Duza Dirt Blaster cu jet rotativ îndepartează chiar și cele mai persistente murdării, în timp ce pompa este protejată de un filtru de apă - pentru o durată lungă de viață. Datorită greutății reduse și a mânerului integrat practic, puteți transporta ușor K 3 Horizontal acolo unde este necesar. Pentru o mai mare comoditate, sistemul Quick Connect permite atașarea și detasarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de la dispozitiv și de la pistolul cu declanșare. Toate accesoriile furnizate pot fi ușor depozitate pe K 3 Horizontal.