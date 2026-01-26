Aparat de spalat cu presiune K 7 Power Flex
Pentru mai multă putere: aparatul de spălat cu presiune K 7 Power Flex cu furtun PremiumFlex, pistol cu declanșator G 180 Q, potrivit pentru murdăria persistentă de pe terase, alei și mașini.
Experimentează puterea curățării personalizate cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Power Flex! Acest aparat îți permite să cureți orice suprafață cu presiunea perfectă, datorită consultantului de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden. Primești sfaturi practice pentru fiecare situație și obții rezultate impecabile de fiecare dată. K 7 Power Flex este echipat cu un motor răcit cu apă, ideal pentru curățarea frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile de pe alei, piscine, biciclete, mașini și multe altele. Bucură-te de o gamă variată de accesorii: pistol cu declanșator Quick Connect, furtun PremiumFlex, filtru de apă pentru protecția pompei, lance de pulverizare Vario Power (VPS) cu reglare ușoară a presiunii și Dirt Blaster pentru murdăria persistentă. În plus, sistemul de detergenți Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru accesorii îți fac munca mai ușoară ca niciodată.
Caracteristici si beneficii
Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitateMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergentDatorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|23
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|458 x 330 x 669
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Garduri
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.