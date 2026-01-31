Aparat de spalat cu presiune K 3 FJ Home BB

Te poți baza întotdeauna pe aparatul de spălat cu presiune K 3 FJ: acest asistent de încredere este ideal pentru a înfrunta murdăria ușoară de pe suprafețele mici din grădină și terase, mobilier de grădină și multe altele. Include Home Kit și duza de spumare.

Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 FJ Home, murdăria devine istorie. Datorită furtunului său de înaltă presiune de 6 metri, acest aparat este perfect pentru utilizarea ocazională în jurul casei, oferind un luciu strălucitor suprafețelor mici din grădină și terase, precum și mobilierului de grădină și mașinilor. Kitul Home garantează o curățare fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei și include curățătorul de suprafețe T 1 și 500 ml de detergent pentru patio și deck. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință în funcție de suprafață printr-o mișcare simplă de rotire. Dirt Blaster cu jet rotativ îndepărtează chiar și murdăria cea mai încăpățânată, iar pompa este protejată de un filtru de apă – pentru o durată lungă de viață. Cu jetul de spumă suplimentar și 500 ml de șampon pentru mașini pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei. Roțile de rulare ușoare fac ca aparatul K 3 FJ Home să fie ușor de transportat oriunde este necesar.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 3 FJ Home BB: Sistem de conectare rapidă
Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Aparat de spalat cu presiune K 3 FJ Home BB: Curat si ordonat
Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Aparat de spalat cu presiune K 3 FJ Home BB: Roți mari
Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Debit transportat (l/h) max. 380
Capacitate pe suprafață (m²/h) 25
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,6
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,3
Greutate cu ambalaj (kg) 8,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 242 x 285 x 805

Pachet de livrare

  • Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
  • Prelungire lance
  • Duza pentru spumă: 0.3 l
  • Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Filtru fin de apă integrat
