Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 FJ Home, murdăria devine istorie. Datorită furtunului său de înaltă presiune de 6 metri, acest aparat este perfect pentru utilizarea ocazională în jurul casei, oferind un luciu strălucitor suprafețelor mici din grădină și terase, precum și mobilierului de grădină și mașinilor. Kitul Home garantează o curățare fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei și include curățătorul de suprafețe T 1 și 500 ml de detergent pentru patio și deck. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință în funcție de suprafață printr-o mișcare simplă de rotire. Dirt Blaster cu jet rotativ îndepărtează chiar și murdăria cea mai încăpățânată, iar pompa este protejată de un filtru de apă – pentru o durată lungă de viață. Cu jetul de spumă suplimentar și 500 ml de șampon pentru mașini pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei. Roțile de rulare ușoare fac ca aparatul K 3 FJ Home să fie ușor de transportat oriunde este necesar.