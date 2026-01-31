Aparat de spalat cu presiune K 3 FJ Home BB
Te poți baza întotdeauna pe aparatul de spălat cu presiune K 3 FJ: acest asistent de încredere este ideal pentru a înfrunta murdăria ușoară de pe suprafețele mici din grădină și terase, mobilier de grădină și multe altele. Include Home Kit și duza de spumare.
Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 FJ Home, murdăria devine istorie. Datorită furtunului său de înaltă presiune de 6 metri, acest aparat este perfect pentru utilizarea ocazională în jurul casei, oferind un luciu strălucitor suprafețelor mici din grădină și terase, precum și mobilierului de grădină și mașinilor. Kitul Home garantează o curățare fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei și include curățătorul de suprafețe T 1 și 500 ml de detergent pentru patio și deck. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință în funcție de suprafață printr-o mișcare simplă de rotire. Dirt Blaster cu jet rotativ îndepărtează chiar și murdăria cea mai încăpățânată, iar pompa este protejată de un filtru de apă – pentru o durată lungă de viață. Cu jetul de spumă suplimentar și 500 ml de șampon pentru mașini pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei. Roțile de rulare ușoare fac ca aparatul K 3 FJ Home să fie ușor de transportat oriunde este necesar.
Caracteristici si beneficii
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|242 x 285 x 805
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Prelungire lance
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.