Aparat de spalat cu presiune K 3 Horizontal Plus Home
Aparatul de spălat cu presiune K 3 Horizontal Plus Home este compact și economisește spațiu, fiind ideal pentru curățarea suprafețelor din grădină, mobilierului de exterior, teraselor și mașinilor. Kitul Home este inclus.
Aparatul de spălat cu presiune K 3 Horizontal Plus Home este compact și eficient în utilizarea spațiului, ideal pentru eliminarea eficientă a murdăriei. Cu un furtun de înaltă presiune de 5 metri, este perfect pentru curățarea ocazională în jurul casei, oferind strălucire suprafețelor mici din grădină, terase, mobilier de grădină și vehicule. Kit-ul Home inclus garantează curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari, incluzând T 1 Surface Cleaner și 500 ml de detergent Patio & Deck. Lancea Vario Power Spray permite ajustarea presiunii apei cu ușurință pentru fiecare suprafață, iar lancea Dirt Blaster cu jet rotativ elimină chiar și murdăria persistentă, protejând în același timp pompa cu un filtru de apă pentru o durată de viață mai lungă. Cu greutate redusă și mâner practic de transport, puteți muta cu ușurință aparatul K 3 Horizontal Plus Home în orice loc necesar. Sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune, iar toate accesoriile pot fi depozitate comod pe aparat.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Poate fi transportat cu o singură mână.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Accesorii potrivite
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 120
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|puterea nominală de intrare (W)
|1600
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 197 x 264
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Prelungire lance
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 5 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
- Depozitare cablu
