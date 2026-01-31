Aparatul de spălat cu presiune K 3 Horizontal Plus Home este compact și eficient în utilizarea spațiului, ideal pentru eliminarea eficientă a murdăriei. Cu un furtun de înaltă presiune de 5 metri, este perfect pentru curățarea ocazională în jurul casei, oferind strălucire suprafețelor mici din grădină, terase, mobilier de grădină și vehicule. Kit-ul Home inclus garantează curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari, incluzând T 1 Surface Cleaner și 500 ml de detergent Patio & Deck. Lancea Vario Power Spray permite ajustarea presiunii apei cu ușurință pentru fiecare suprafață, iar lancea Dirt Blaster cu jet rotativ elimină chiar și murdăria persistentă, protejând în același timp pompa cu un filtru de apă pentru o durată de viață mai lungă. Cu greutate redusă și mâner practic de transport, puteți muta cu ușurință aparatul K 3 Horizontal Plus Home în orice loc necesar. Sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune, iar toate accesoriile pot fi depozitate comod pe aparat.