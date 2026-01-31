Aparatul de spălat cu presiune K 5 Classic Car & Home este ideal pentru utilizare ocazională și pentru îndepărtarea murdăriei moderate din jurul casei. De la biciclete la pereți de piatră și chiar SUV-uri, aparatul de spălat oferă rezultate uimitoare datorită motorului său universal puternic. Kitul pentru curățat mașina garantează curățarea eficientă a vehiculului. Duza de spumare de 0,3 l asigură aderența bună a spumei pentru un maxim de putere de dizolvare a murdăriei, iar peria rotativă îndepărtează eficient filmul gri. Kitul Home cu detergentul 3 în 1 pentru piatră și fațade (1 l) și curățătorul de suprafețe T5 asigură rezultate eficiente de curățare, fără stropire, pe suprafețe netede. În plus, dispozitivul include o pistolet cu sistem Quick Connect și un furtun de înaltă presiune de 8 m. VPS (Vario Power spray lance) permite ajustarea rapidă a presiunii pentru a se potrivi perfect suprafeței. Blasterul de murdărie elimină chiar și cea mai încăpățânată murdărie, iar un filtru de apă protejează pompa de particulele mici de murdărie.