Aparat de spalat cu presiune K 5 Classic Home
Ușor și practic: Aparatul de spălat K5 Classic Car & Home se depozitează rapid și este ușor de transportat. Kitul pentru curățat mașina și kitul pentru casa sunt incluse.
Aparatul de spălat cu presiune K 5 Classic Car & Home este ideal pentru utilizare ocazională și pentru îndepărtarea murdăriei moderate din jurul casei. De la biciclete la pereți de piatră și chiar SUV-uri, aparatul de spălat oferă rezultate uimitoare datorită motorului său universal puternic. Kitul pentru curățat mașina garantează curățarea eficientă a vehiculului. Duza de spumare de 0,3 l asigură aderența bună a spumei pentru un maxim de putere de dizolvare a murdăriei, iar peria rotativă îndepărtează eficient filmul gri. Kitul Home cu detergentul 3 în 1 pentru piatră și fațade (1 l) și curățătorul de suprafețe T5 asigură rezultate eficiente de curățare, fără stropire, pe suprafețe netede. În plus, dispozitivul include o pistolet cu sistem Quick Connect și un furtun de înaltă presiune de 8 m. VPS (Vario Power spray lance) permite ajustarea rapidă a presiunii pentru a se potrivi perfect suprafeței. Blasterul de murdărie elimină chiar și cea mai încăpățânată murdărie, iar un filtru de apă protejează pompa de particulele mici de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergentFurtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|188 x 252 x 445
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Prelungire lance
- Perie de spălat rotativă
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Laveta uscată
- Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Mâner telescopic
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
- Fațadă
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.