Datorită aplicației Kärcher Home & Garden, care ofera informatii utile pentru rezultate de curățare și mai bune și transformă utilizatorul într-un expert în curățenie. Aplicația oferă, de asemenea, mai multe avantaje, care includ informații despre dispozitiv și portalul Kärcher Service. Nivelul de presiune potrivit pentru aplicație poate fi setat direct pe lancea de pulverizare și verificat pe afișajul pistolului de pulverizare G 120 Q Power Control - pentru control maxim și presiunea ideală pentru fiecare suprafață. Comutarea de la presiune înaltă la modul detergent se poate face fără schimbarea lancei de pulverizare. Detergentul poate fi aplicat rapid, simplu și confortabil din rezervorul de detergent integrat. K 3 Power Control de la Kärcher impresionează, de asemenea, cu un mâner telescopic extensibil pentru transport și depozitare confortabil, un suport pentru o stabilitate mai mare, locuri pentru accesorii și cablu, precum și sistemul Kärcher Quick Connect. Baza aparatului poate fi folosita și ca al doilea mâner de transport, făcând dispozitivul foarte ușor de ridicat pe un raft sau de încărcat într-un portbagaj.