Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM
Performanță fără egal! Aparatul de spălat cu presiune K 7 WCM cu motor răcit cu apă îndepărtează eficient și puternic murdăria de pe alei, terase, unelte de grădină și vehicule.
Curățare puternică care vă va impresiona! K 7 WCM este partenerul de curățenie perfect pentru utilizare frecventă și pentru un grad ridicat de murdărie: Cu motorul său puternic răcit cu apă, pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Pentru a curăța suprafețele în mod deosebit de eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi reglată printr-o simplă rotire. Alte caracteristici ale dispozitivului de curățare a murdăriei includ jetul rotativ care asigură o curățare de succes, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. De asemenea, un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. În plus, toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționaleMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Aplicarea detergentuluiEchipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonatFurtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|21,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 355 x 946
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Grădină și ziduri de piatră
- Trepte exterioare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
