Aparat de spalat cu presiune K 4 WCM Premium
Curățare puternică: K 4 WCM Premium cu motor răcit cu apă este perfect pentru murdăria moderată de pe terase, mobilier de grădină și vehicule. Include tambur pentru furtun.
K 4 WCM Premium impresionează cu un motor puternic răcit cu apă, care se caracterizează printr-o durată lungă de viață. Aparatul de spălat cu presiune cu furtun de înaltă presiune de 6 metri lungime a fost construit pentru utilizare ocazională și murdărie moderată. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS) și lancei cu jet rotativ, terasele, mobilierul de grădină și vehiculele pot fi curățate în funcție de necesități. Presiunea apei poate fi reglată cu precizie în funcție de obiectul specific care trebuie curățat, prin simpla rotire a VPS. În plus, jetul rotativ asigură o curățare reușită, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. Datorită tamburului de furtun integrat, depozitarea furtunului de înaltă presiune este simplă, iar toate celelalte accesorii pot fi depozitate direct la aparat. Un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționaleMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare practicăDepozitare ordonată și care economisește spațiu: cu ajutorul tamburului practic pentru furtun, furtunul de înaltă presiune este protejat în mod optim și ușor accesibil. Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 389 x 901
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Trepte exterioare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.