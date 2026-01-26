Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium FJ BB

Spune adio murdăriei: păstrează-ți proprietatea, mobilierul de grădină și suprafețele mici din grădină în cea mai bună formă cu ajutorul aparatului de spălat cu presiune K 2 Premium FJ. Incl. duza de spumare.

Fă din murdărie pe mașini, trepte, unelte de grădină și mobilier de exterior o amintire: aparatul de spălat cu presiune K 2 Premium FJ, cu lance de pulverizare și Dirt Blaster cu jet rotativ, este soluția ideală pentru sarcini de curățare ocazionale în jurul proprietății tale. Roțile fac transportul K 2 Premium FJ simplu, oriunde este nevoie. Pentru mai mult confort, sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de 4 metri din dispozitiv și pistolul de pulverizare. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate ușor pe aparatul K 2 Premium FJ. Incl. duza de spumare pentru spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium FJ BB: Curat si ordonat
Curat si ordonat
Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium FJ BB: Roți mari
Roți mari
Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium FJ BB: Sistem de conectare rapidă
Sistem de conectare rapidă
Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,2
Greutate cu ambalaj (kg) 6,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 242 x 285 x 790

Pachet de livrare

  • Duza pentru spumă: 0.3 l
  • Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium FJ BB
Accesorii
Detergenti
