Fă din murdărie pe mașini, trepte, unelte de grădină și mobilier de exterior o amintire: aparatul de spălat cu presiune K 2 Premium FJ, cu lance de pulverizare și Dirt Blaster cu jet rotativ, este soluția ideală pentru sarcini de curățare ocazionale în jurul proprietății tale. Roțile fac transportul K 2 Premium FJ simplu, oriunde este nevoie. Pentru mai mult confort, sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de 4 metri din dispozitiv și pistolul de pulverizare. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate ușor pe aparatul K 2 Premium FJ. Incl. duza de spumare pentru spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei.