Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic
Ultra-compact, ușor de transportat și depozitat: aparatul de curățat cu presiune înaltă K 2 Classic este soluția ideală pentru a menține curtea în ordine.
Designul ultra-compact a aparatului de curățat K 2 Classic îl face ușor manevrabil, portabil și flexibil, oferind puterea maximă cu presiune înaltă. Aparatul de curățat poate fi depozitat cu ușurință aproape oriunde pentru a economisi spațiul tău, iar furtunul de înaltă presiune poate fi păstrat pe capacul frontal. Aparatul de curățare dispune de: un pistol de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o lance de pulverizare, un dispozitiv de îndepărtare a murdăriei și un filtru de apă K 2. Aparatul de curățat este ideal și pentru utilizarea ocazională pentru murdăria ușoară de pe mobilierul de grădină/terasă, uneltele de grădinărit, biciclete și în alte locuri din jurul casei tale. Capacitatea suprafeței este de 20 m²/h.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner ergonomicDispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.
Easy ConnectFurtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Lancele de pulverizare sunt mereu la îndemână, iar după ce lucrarea este finalizată, totul poate fi depozitat pe aparat pentru a economisi spațiu.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|178 x 219 x 415
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 3 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
