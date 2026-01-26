Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic Car
Ușor de transportat și simplu de depozitat: Aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic, vine cu mâner telescopic, este ideală pentru utilizarea pentru murdărie moderată. Include și kitul de curățare auto.
Compact și ușor de depozitat: Aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic Car este ideal pentru a încăpea în portbagajul mașinii sau într-un dulap, datorită dimensiunilor sale compacte. În ciuda acestui fapt, oferă performanța completă a unui aparat de spălare cu presiune. Echipat cu un kit de curățare auto (duză de spumare, perie rotativă și șampon auto), K 4 Classic Car este ideal pentru utilizare ocazională pe murdăria moderată de pe mașină. Mânerul telescopic din aluminiu reglabil asigură un transport confortabil. Printre alte dotări se numără pistolul Quick Connect, furtunul de 6 metri, lancea Vario Power, lancea cu duză rotativă și filtrul de apă. Cu o capacitate de curățare de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea suprafețelor moderate (mașini mici, garduri, biciclete etc.).
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergentFurtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 130
|Debit transportat (l/h)
|420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (W)
|1800
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|264 x 256 x 450
Pachet de livrare
- Set curățare auto: Perie rotativa, jet de spumare 0,3 litri, sampon auto 3-in-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.