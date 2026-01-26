Acest dispozitiv poate fi plasat oriunde: fie în portbagajul mașinii sau într-un dulap, aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic poate fi depozitat fără efort oriunde și transportat ușor datorită dimensiunilor sale compacte. Cu toate acestea, oferă încă performanța completă a unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu reglabil pe înălțime asigură că înălțimea de tragere este întotdeauna confortabilă. Alte detalii ale echipamentului includ pistolul de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 6 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu jet rotativ și un filtru de apă. În plus, K 4 Classic, cu o performanță pe suprafață de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea regulată a nivelurilor moderate de murdărie (mașini mici, garduri de grădină, biciclete etc.).