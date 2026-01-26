Performanță care impresionează: K 5 WCM, cu motorul său puternic, de lungă durată și răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate într-o clipă cu ajutorul lăncilor de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată confortabil pe lancea Vario Power prin simpla rotire - pentru o curățare eficientă și delicată. Alte caracteristici remarcabile ale aparatului de curățat murdăria sunt jetul rotativ și un filtru de apă care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.