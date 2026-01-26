Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM
Performanță care convinge: Aparatul de spălat cu presiune K 5 WCM, cu motor puternic și răcit cu apă, este perfect pentru curățarea murdăriei de pe alei, terase și vehicule.
Performanță care impresionează: K 5 WCM, cu motorul său puternic, de lungă durată și răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate într-o clipă cu ajutorul lăncilor de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată confortabil pe lancea Vario Power prin simpla rotire - pentru o curățare eficientă și delicată. Alte caracteristici remarcabile ale aparatului de curățat murdăria sunt jetul rotativ și un filtru de apă care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Furtun de aspirare a detergentului integrat
- Utilizare convenabila si usoara a detergentului.
- Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonat
- Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
- Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
- Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|15,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 329 x 901
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Video
Domenii de intrebuintare
- Grădină și ziduri de piatră
- Trepte exterioare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
