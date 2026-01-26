Pentru o curățare impresionant de puternică! K 7 WCM FJ este partenerul perfect (pentru curățare) pentru utilizare frecventă și murdărie intensă: motorul său puternic răcit cu apă pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Pentru a curăța suprafețele în mod eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi ajustată cu o simplă rotire. Include jet de spumă pentru spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 1 l de Șampon Auto. Alte caracteristici includ Dirt Blaster cu jet rotativ de punct, care asigură rezultate excelente de curățare fără compromisuri, chiar și pe murdăria încăpățânată. Un filtru de apă încorporat protejează fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. Toate accesoriile incluse pot fi, de asemenea, depozitate direct pe aparat.