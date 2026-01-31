Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home
Aparatul de curățat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home este ideal pentru utilizare ocazională și pentru murdărie ușoară, de exemplu, la biciclete, unelte de grădină și mobilier de exterior. Include Kit Home.
Rapid și eficient: aparatul de curățat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home, ultra-compact, elimină murdăria de pe suprafețe mici, vehicule, unelte de grădină și mobilier de exterior într-un timp foarte scurt. Dispozitivul este ideal pentru toate sarcinile periodice de curățare din jurul casei și grădinii. Cu lancea Vario Power Spray (VPS), presiunea apei poate fi ajustată ușor pentru a se potrivi suprafeței, printr-o simplă mișcare de învârtire. Datorită greutății reduse și mânerului de transport practic integrat, puteți transporta cu ușurință oriunde este nevoie. Include Kit Home cu dispozitivul pentru curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari din exterior T 1 și 500 ml de detergent "Patio & Deck". Sistemul Quick Connect face totul și mai ușor: furtunul de înaltă presiune de 4 metri se conectează și se deconectează simplu de dispozitiv și pistol. Pistolul și lancea de pulverizare pot fi stocate pe dispozitiv pentru o mai mare comoditate. Cablul se înfășoară usor în jurul bazei dispozitivului.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Poate fi transportat cu o singură mână.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune ( /bar)
|20 / max. 110
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 197 x 264
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
- Depozitare cablu
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.