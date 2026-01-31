Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home

Aparatul de curățat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home este ideal pentru utilizare ocazională și pentru murdărie ușoară, de exemplu, la biciclete, unelte de grădină și mobilier de exterior. Include Kit Home.

Rapid și eficient: aparatul de curățat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home, ultra-compact, elimină murdăria de pe suprafețe mici, vehicule, unelte de grădină și mobilier de exterior într-un timp foarte scurt. Dispozitivul este ideal pentru toate sarcinile periodice de curățare din jurul casei și grădinii. Cu lancea Vario Power Spray (VPS), presiunea apei poate fi ajustată ușor pentru a se potrivi suprafeței, printr-o simplă mișcare de învârtire. Datorită greutății reduse și mânerului de transport practic integrat, puteți transporta cu ușurință oriunde este nevoie. Include Kit Home cu dispozitivul pentru curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari din exterior T 1 și 500 ml de detergent "Patio & Deck". Sistemul Quick Connect face totul și mai ușor: furtunul de înaltă presiune de 4 metri se conectează și se deconectează simplu de dispozitiv și pistol. Pistolul și lancea de pulverizare pot fi stocate pe dispozitiv pentru o mai mare comoditate. Cablul se înfășoară usor în jurul bazei dispozitivului.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home: Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.
Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Poate fi transportat cu o singură mână.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home: Furtun de aspirare a detergentului integrat
Utilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home: Curat si ordonat
Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune ( /bar) 20 / max. 110
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,5
Greutate cu ambalaj (kg) 7,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 380 x 197 x 264

Pachet de livrare

  • Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Filtru fin de apă integrat
  • Depozitare cablu
Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home
