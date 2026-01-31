Rapid și eficient: aparatul de curățat cu presiune K 2 Premium Horizontal VPS Home, ultra-compact, elimină murdăria de pe suprafețe mici, vehicule, unelte de grădină și mobilier de exterior într-un timp foarte scurt. Dispozitivul este ideal pentru toate sarcinile periodice de curățare din jurul casei și grădinii. Cu lancea Vario Power Spray (VPS), presiunea apei poate fi ajustată ușor pentru a se potrivi suprafeței, printr-o simplă mișcare de învârtire. Datorită greutății reduse și mânerului de transport practic integrat, puteți transporta cu ușurință oriunde este nevoie. Include Kit Home cu dispozitivul pentru curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari din exterior T 1 și 500 ml de detergent "Patio & Deck". Sistemul Quick Connect face totul și mai ușor: furtunul de înaltă presiune de 4 metri se conectează și se deconectează simplu de dispozitiv și pistol. Pistolul și lancea de pulverizare pot fi stocate pe dispozitiv pentru o mai mare comoditate. Cablul se înfășoară usor în jurul bazei dispozitivului.