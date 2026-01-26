Aparat de spalat cu presiune K 5 FJ BB
K 5 FJ este companionul ideal pentru sarcinile de curățare regulată a murdăriei moderate pe vehicule, dar și pe alei și alte suprafețe din jurul proprietății. Include duza de spumare.
Aparatul de spălat cu presiune K 5 FJ este ideal pentru sarcini de curățare regulată a murdăriei moderate, cum ar fi pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Include un pistol de pulverizare, un furtun de înaltă presiune de 8 metri, lance de pulverizare Vario Power (VPS), Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea celor mai încăpățânate murdării, o duză de spumare pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei și un filtru de apă pentru protecția pompei împotriva pătrunderii particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea Vario Power (VPS) prin simpla rotație – pentru o curățare precisă, dar blândă asupra suprafețelor. Dirt Blaster cu jet rotativ asigură performanțe de curățare excepționale chiar și în cazul murdăriei persistente. Toate accesoriile pot fi depozitate cu ușurință pe dispozitiv.
Caracteristici si beneficii
Furtun de aspirare a detergentului integrat
- Utilizare convenabila si usoara a detergentului.
- Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonat
- Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mari
- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
- Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 145
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (W)
|2100
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|302 x 346 x 872
Pachet de livrare
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.