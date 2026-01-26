Aparatul de spălat cu presiune K 5 FJ este ideal pentru sarcini de curățare regulată a murdăriei moderate, cum ar fi pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Include un pistol de pulverizare, un furtun de înaltă presiune de 8 metri, lance de pulverizare Vario Power (VPS), Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea celor mai încăpățânate murdării, o duză de spumare pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei și un filtru de apă pentru protecția pompei împotriva pătrunderii particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea Vario Power (VPS) prin simpla rotație – pentru o curățare precisă, dar blândă asupra suprafețelor. Dirt Blaster cu jet rotativ asigură performanțe de curățare excepționale chiar și în cazul murdăriei persistente. Toate accesoriile pot fi depozitate cu ușurință pe dispozitiv.