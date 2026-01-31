Aparat de spalat cu presiune K 5 Premium Smart Control Flex Home
Mai mult control: K 5 Premium Smart Control Flex cu furtun PremiumFlex și pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control, pentru murdăria persistentă din jurul casei. Include tambur de furtun și Home Kit.
Datorită Bluetooth-ului integrat, aparatul de spălat sub presiune K 5 Premium Smart Control Flex Home poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Astfel, utilizatorul beneficiază de suport optim prin smartphone în multe situații de curățare și pentru diverse sarcini, având rezultate de curățare mai eficiente. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi consultantul aplicației cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de montaj, întreținere și îngrijire, precum și portalul de service Kärcher. Aparatul dispune și de un mod de impuls pentru un plus de putere, un pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control cu ecran LCD și lance de pulverizare 3-in-1 Multi Jet. Presiunea se setează fie pe pistolul de pulverizare, fie este transferată de la aplicație la pistol. Ecranul LCD poate fi folosit pentru a verifica ce nivel de presiune este setat. Alte detalii ale echipamentului includ tamburul de furtun, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, furtunul PremiumFlex de înaltă presiune, mânerul telescopic din aluminiu de calitate superioară și poziția de parcare pentru a avea accesoriile ușor accesibile în orice moment. Include Home Kit cu T 5 Surface Cleaner și 1 litru de detergent pentru piatra si fatade.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
- Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|19,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|417 x 306 x 584
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
