Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Smart Control Flex
Pentru mai multă putere: Aparatul de spălat sub presiune K 7 Premium Smart Control Flex cu furtun PremiumFlex și pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control pentru murdăria încăpățânată de pe terase, alei și mașini.
Pur și simplu conectează aparatul de spălat sub presiune K 7 Premium Smart Control Flex la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone-ul tău prin Bluetooth – și curățarea devine și mai ușoară și mai eficientă. Consultantul aplicației din aplicație oferă sfaturi și trucuri utile pentru diverse situații și sarcini de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, multe alte funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Un alt detaliu practic este că aparatul dispune de un mod boost pentru putere suplimentară, astfel încât nici murdăria încăpățânată nu reprezintă o problemă. Nivelurile de presiune pot fi reglate pe pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD sau transferate către pistolul de pulverizare cu ajutorul consultantului aplicației prin aplicație – astfel încât nimic să nu poată merge greșit la curățare. Alte detalii ale echipamentului includ lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet pentru o gamă largă de aplicații, fără a fi necesar să schimbi lancea, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|23
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|459 x 330 x 669
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Garduri
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.