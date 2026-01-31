Datorită asistentului practic din aplicația Home & Garden, care oferă suport pentru aparatul de spălat cu presiune K 3 Power Control, Kärcher asigură rezultate de curățare și mai eficiente – transformând utilizatorul într-un adevărat expert în curățenie. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu complet, incluzând informații despre dispozitiv, utilizare și acces la portalul de service Kärcher. Nivelul optim de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare și verificat pe afișajul pistolului de pulverizare, pentru un control maxim și o presiune adaptată fiecărei suprafețe. Detergentul se aplică rapid, simplu și comod prin rezervorul integrat. K 3 Power Control de la Kärcher este echipat și cu un mâner telescopic extensibil pentru un transport și o depozitare confortabilă, un suport pentru stabilitate sporită, spații dedicate pentru accesorii, pistolul de pulverizare și cablu, precum și sistemul Kärcher Quick Connect. Suportul poate fi folosit și ca mâner de transport, permițând depozitarea și mutarea facilă a aparatului. Home Kit garantează o curățare eficientă și fără stropire a suprafețelor mari din jurul casei și include accesoriul T 5 Surface Cleaner și 500 ml detergent pentru terase și pardoseli exterioare.