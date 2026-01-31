Aparat de spalat cu presiune K 3 Power Control Home T5
Aparat de spălat cu presiune K 3 Power Control, echipat cu pistol de pulverizare G 120 Q Power Control. Dispune de asistență prin aplicație, care oferă sfaturi practice pentru rezultate de curățare și mai eficiente. Include Home Kit.
Datorită asistentului practic din aplicația Home & Garden, care oferă suport pentru aparatul de spălat cu presiune K 3 Power Control, Kärcher asigură rezultate de curățare și mai eficiente – transformând utilizatorul într-un adevărat expert în curățenie. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu complet, incluzând informații despre dispozitiv, utilizare și acces la portalul de service Kärcher. Nivelul optim de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare și verificat pe afișajul pistolului de pulverizare, pentru un control maxim și o presiune adaptată fiecărei suprafețe. Detergentul se aplică rapid, simplu și comod prin rezervorul integrat. K 3 Power Control de la Kärcher este echipat și cu un mâner telescopic extensibil pentru un transport și o depozitare confortabilă, un suport pentru stabilitate sporită, spații dedicate pentru accesorii, pistolul de pulverizare și cablu, precum și sistemul Kärcher Quick Connect. Suportul poate fi folosit și ca mâner de transport, permițând depozitarea și mutarea facilă a aparatului. Home Kit garantează o curățare eficientă și fără stropire a suprafețelor mari din jurul casei și include accesoriul T 5 Surface Cleaner și 500 ml detergent pentru terase și pardoseli exterioare.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Mâner telescopic reglabil pe înălțimeMâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară. Complet retractabil pentru depozitare optimă.
Rezervor pentru detergent
- Curat și confortabil: rezervorul pentru detergent poate fi îndepărtat pentru umplere.
- Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
- Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|297 x 280 x 677
Pachet de livrare
- Dispozitiv de curățat suprafețe din exterior: T 5
- Detergent: Detergent pentru terase (gata de utilizare) RM 564, 0.5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q Power Control
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 7 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Rezervor
- Rezervor detergent detașabil
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
