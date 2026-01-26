Aparat de spalat cu presiune K 3 FJ BB
Te poți baza întotdeauna pe aparatul de spălat cu presiune K 3 FJ: acest asistent de încredere este ideal pentru a înfrunta murdăria ușoară de pe suprafețele mici din grădină și terase, mobilier de grădină, mașini și multe altele. Include duza de spumare.
Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 FJ, murdăria devine istorie. Incluzând jet de spumă pentru o spumă aderentă și o putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 500 ml de șampon pentru mașini. Datorită furtunului său de înaltă presiune de 6 metri, acest aparat este perfect pentru utilizarea ocazională în jurul casei, oferind un luciu strălucitor suprafețelor mici din grădină și terase, precum și mobilierului de grădină și mașinilor. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință în funcție de suprafață printr-o mișcare simplă de rotire. Dirt Blaster cu jet rotativ îndepărtează chiar și murdăria cea mai încăpățânată, iar pompa este protejată de un filtru de apă – pentru o durată lungă de viață. Roțile de rulare ușoare fac ca aparatul K 3 FJ să fie ușor de transportat oriunde este necesar.
Caracteristici si beneficii
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|242 x 285 x 805
Pachet de livrare
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.