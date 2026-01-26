Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 FJ, murdăria devine istorie. Incluzând jet de spumă pentru o spumă aderentă și o putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 500 ml de șampon pentru mașini. Datorită furtunului său de înaltă presiune de 6 metri, acest aparat este perfect pentru utilizarea ocazională în jurul casei, oferind un luciu strălucitor suprafețelor mici din grădină și terase, precum și mobilierului de grădină și mașinilor. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință în funcție de suprafață printr-o mișcare simplă de rotire. Dirt Blaster cu jet rotativ îndepărtează chiar și murdăria cea mai încăpățânată, iar pompa este protejată de un filtru de apă – pentru o durată lungă de viață. Roțile de rulare ușoare fac ca aparatul K 3 FJ să fie ușor de transportat oriunde este necesar.