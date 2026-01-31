Aparat de spalat cu presiune K 4 Power Control Flex Car & Home
K 4 Power Control Flex este echipat cu furtunul PremiumFlex și pistolul cu declanșator G 160 Q Power Control, fiind ideal pentru curățarea murdăriei moderate de pe terase, mobilier de grădină și autoturisme. Pachetul include accesorii pentru mașină și casă.
Aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control Flex Car & Home face curățarea fiecărei suprafețe mai ușoară ca niciodată, adaptând presiunea perfectă pentru fiecare sarcină. Grație aplicației Kärcher Home & Garden, identificarea presiunii ideale devine simplă și rapidă. Consultantul integrat în aplicație oferă sfaturi utile pentru orice situație, asigurându-te astfel că obții mereu cele mai bune rezultate. Pentru un control total, nivelul de presiune poate fi reglat cu ușurință prin rotirea lancei de pulverizare sau vizualizat pe pistolul cu declanșator G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex se remarcă și prin caracteristici inovatoare, precum sistemul de detergenți Kärcher Plug 'n' Clean, care permite schimbarea rapidă a detergenților, și furtunul PremiumFlex, care oferă un confort sporit la utilizare. Mânerul telescopic face transportul mult mai ușor, iar sistemul Quick Connect economisește timp și efort prin conectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune. În plus, pistolul cu declanșator și poziția de parcare a accesoriilor îți asigură accesibilitatea acestora în orice moment. Setul Car & Home include: Curățătorul de suprafețe T 5, 1 litru de detergent pentru piatrăși fațade, 1 litru de șampon auto, duza de spumare, perie rotativă de spălare.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|19,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|405 x 306 x 584
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Set curățare auto: Perie rotativa, jet de spumare 0,3 litri, sampon auto 3-in-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
