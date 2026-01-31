Aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control Flex Car & Home face curățarea fiecărei suprafețe mai ușoară ca niciodată, adaptând presiunea perfectă pentru fiecare sarcină. Grație aplicației Kärcher Home & Garden, identificarea presiunii ideale devine simplă și rapidă. Consultantul integrat în aplicație oferă sfaturi utile pentru orice situație, asigurându-te astfel că obții mereu cele mai bune rezultate. Pentru un control total, nivelul de presiune poate fi reglat cu ușurință prin rotirea lancei de pulverizare sau vizualizat pe pistolul cu declanșator G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex se remarcă și prin caracteristici inovatoare, precum sistemul de detergenți Kärcher Plug 'n' Clean, care permite schimbarea rapidă a detergenților, și furtunul PremiumFlex, care oferă un confort sporit la utilizare. Mânerul telescopic face transportul mult mai ușor, iar sistemul Quick Connect economisește timp și efort prin conectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune. În plus, pistolul cu declanșator și poziția de parcare a accesoriilor îți asigură accesibilitatea acestora în orice moment. Setul Car & Home include: Curățătorul de suprafețe T 5, 1 litru de detergent pentru piatrăși fațade, 1 litru de șampon auto, duza de spumare, perie rotativă de spălare.