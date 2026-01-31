Pentru o curățare impresionant de puternică! K 7 WCM Car & Home este partenerul perfect (pentru curățare) pentru utilizare frecventă și murdărie intensă: motorul său puternic răcit cu apă pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Include Kit-ul Home cu curățătorul de suprafețe T 7 și 1 l de Detergent pentru Piatră și Fațade. De asemenea, include o perie de spălare rotativă pentru a îndepărta pelicula gri, o cârpă uscată, un jet de spumă care furnizează spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei și 1 l de Șampon Auto. Pentru a curăța suprafețele în mod eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi ajustată cu o simplă rotire. Alte caracteristici includ Dirt Blaster cu jet rotativ de punct, care asigură rezultate excelente de curățare fără compromisuri, chiar și pe murdăria încăpățânată. Un filtru de apă încorporat protejează fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. Toate accesoriile incluse pot fi, de asemenea, depozitate direct pe aparat.