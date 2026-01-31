Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM Car&Home BB
Aparatul de spălat sub presiune K 7 WCM Car & Home cu motor răcit cu apă elimină eficient și puternic murdăria de pe terase și vehicule. Include Kit-ul de Curățare Auto și Kit-ul Home.
Pentru o curățare impresionant de puternică! K 7 WCM Car & Home este partenerul perfect (pentru curățare) pentru utilizare frecventă și murdărie intensă: motorul său puternic răcit cu apă pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Include Kit-ul Home cu curățătorul de suprafețe T 7 și 1 l de Detergent pentru Piatră și Fațade. De asemenea, include o perie de spălare rotativă pentru a îndepărta pelicula gri, o cârpă uscată, un jet de spumă care furnizează spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei și 1 l de Șampon Auto. Pentru a curăța suprafețele în mod eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi ajustată cu o simplă rotire. Alte caracteristici includ Dirt Blaster cu jet rotativ de punct, care asigură rezultate excelente de curățare fără compromisuri, chiar și pe murdăria încăpățânată. Un filtru de apă încorporat protejează fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. Toate accesoriile incluse pot fi, de asemenea, depozitate direct pe aparat.
Caracteristici si beneficii
Curat si ordonatFurtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|23
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 355 x 946
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
- Prelungire lance
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Grădină și ziduri de piatră
- Trepte exterioare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.