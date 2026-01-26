Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home

Aparatul de spălat cu presiune K 5 WCM Premium Home cu motor răcit cu apă și tambur pentru furtun este perfect pentru a curăța murdăria de pe alei, terase și vehicule. Include kitul Home.

Performanța puternică se îmbină cu durata lungă de viață: K 5 WCM Premium Home, cu motorul său puternic, răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate la nevoie cu ajutorul lăncii de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea de pulverizare Vario Power (VPS) prin simpla rotire - pentru o curățare deosebit de precisă și delicată pentru suprafețe. Kitul pentru casă include dispozitivul de curățare a suprafețelor T 5 și 1 litru de detergent 3 în 1 pentru suprafețe de piatră și fațade. Printre alte caracteristici ale aparatului de curățat murdăria se numără jetul rotativ, tamburul de furtun integrat pentru o depozitare practică direct pe aparat, precum și un filtru de apă încorporat care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home: Performanțe excepționale
Performanțe excepționale
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home: Tambur pentru furtun pentru manevrare practică
Tambur pentru furtun pentru manevrare practică
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home: Furtun de aspirare a detergentului integrat
Furtun de aspirare a detergentului integrat
Sistem de conectare rapidă

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Debit transportat (l/h) max. 500
Capacitate pe suprafață (m²/h) 40
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 2,1
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 13
Greutate cu ambalaj (kg) 18,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 369 x 389 x 901

Pachet de livrare

  • Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 8 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Motor răcit cu apă
  • Material pompă: Aluminiu
  • Filtru fin de apă integrat
  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home

Video

Domenii de intrebuintare
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Trepte exterioare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Biciclete
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.