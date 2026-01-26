Performanța puternică se îmbină cu durata lungă de viață: K 5 WCM Premium Home, cu motorul său puternic, răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate la nevoie cu ajutorul lăncii de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea de pulverizare Vario Power (VPS) prin simpla rotire - pentru o curățare deosebit de precisă și delicată pentru suprafețe. Kitul pentru casă include dispozitivul de curățare a suprafețelor T 5 și 1 litru de detergent 3 în 1 pentru suprafețe de piatră și fațade. Printre alte caracteristici ale aparatului de curățat murdăria se numără jetul rotativ, tamburul de furtun integrat pentru o depozitare practică direct pe aparat, precum și un filtru de apă încorporat care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.