Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium Home
Aparatul de spălat cu presiune K 5 WCM Premium Home cu motor răcit cu apă și tambur pentru furtun este perfect pentru a curăța murdăria de pe alei, terase și vehicule. Include kitul Home.
Performanța puternică se îmbină cu durata lungă de viață: K 5 WCM Premium Home, cu motorul său puternic, răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate la nevoie cu ajutorul lăncii de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea de pulverizare Vario Power (VPS) prin simpla rotire - pentru o curățare deosebit de precisă și delicată pentru suprafețe. Kitul pentru casă include dispozitivul de curățare a suprafețelor T 5 și 1 litru de detergent 3 în 1 pentru suprafețe de piatră și fațade. Printre alte caracteristici ale aparatului de curățat murdăria se numără jetul rotativ, tamburul de furtun integrat pentru o depozitare practică direct pe aparat, precum și un filtru de apă încorporat care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționale
Tambur pentru furtun pentru manevrare practică
Furtun de aspirare a detergentului integrat
Sistem de conectare rapidă
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13
|Greutate cu ambalaj (kg)
|18,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 389 x 901
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Video
Domenii de intrebuintare
- Grădină și ziduri de piatră
- Trepte exterioare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
