Aparat de spalat cu presiune K 5 Classic
Aparatul de spălat cu presiune K5 Classic - ușor de transportat și depozitat, ceea ce o face ideală pentru utilizarea regulată atunci când se elimină murdăria moderată.
Aparatul de spălat cu presiune K5 Classic combină confortul maxim cu puterea maximă. Datorită conceptului său inovator de depozitare a furtunului, furtunul de înaltă presiune poate fi înfășurat ușor și sigur în jurul capacului frontal după utilizare. Datorită dimensiunilor sale compacte, întregul dispozitiv este ușor de transportat și poate fi depozitat oriunde – pe un raft sau în portbagajul mașinii. Un mâner telescopic reglabil pe înălțime asigură un confort și mai mare în timpul lucrului. De asemenea, este echipat cu un pistol cu declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 8 m, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un blaster de murdărie și un filtru de apă. Mașina de spălat cu presiune K5 Classic, cu motorul său universal și o performanță de suprafață de 40 m²/h, este ideală pentru utilizarea regulată atunci când se elimină murdăria moderată.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergentFurtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|188 x 252 x 445
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Mâner telescopic
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
- Fațadă
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.