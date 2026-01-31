Aparat de spalat cu presiune K 4 FJ Home BB
K 4 FJ Home este ideal pentru curățarea regulată a murdăriei moderate de pe vehicule, precum și de pe alei și alte suprafețe din jurul proprietății. Include Home Kit și duza de spumare.
K 4 FJ Home este partenerul ideal pentru sarcinile de curățare regulată a murdăriei moderate, cum ar fi cele de pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Caracteristicile includ un pistol de pulverizare, un furtun de înaltă presiune de 6 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă fiabil pentru protejarea pompei împotriva particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi reglată cu ușurință pe VPS prin simpla rotire, asigurându-se o curățare țintită, dar delicată cu suprafețele. Dirt Blaster cu jet rotativ garantează rezultate excelente chiar și pe murdăria încăpățânată. Home Kit asigură curățarea fără stropi a zonelor mai mari din jurul casei și include T 5 Surface Cleaner și 1 litru de Stone și Façade Cleaner. Include duza de spumare suplimentar și 1 litru de Car Shampoo pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate pe dispozitivul însuși.
Caracteristici si beneficii
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 130
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|puterea nominală de intrare (W)
|1800
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|302 x 346 x 872
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Prelungire lance
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.