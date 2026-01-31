K 4 FJ Home este partenerul ideal pentru sarcinile de curățare regulată a murdăriei moderate, cum ar fi cele de pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Caracteristicile includ un pistol de pulverizare, un furtun de înaltă presiune de 6 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă fiabil pentru protejarea pompei împotriva particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi reglată cu ușurință pe VPS prin simpla rotire, asigurându-se o curățare țintită, dar delicată cu suprafețele. Dirt Blaster cu jet rotativ garantează rezultate excelente chiar și pe murdăria încăpățânată. Home Kit asigură curățarea fără stropi a zonelor mai mari din jurul casei și include T 5 Surface Cleaner și 1 litru de Stone și Façade Cleaner. Include duza de spumare suplimentar și 1 litru de Car Shampoo pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate pe dispozitivul însuși.