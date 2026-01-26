Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM Premium Home
Aparatul de spălat cu presiune K 7 WCM Premium Home cu motor răcit cu apă îndepărtează eficient și puternic murdăria de pe terase și vehicule. Include tambur pentru furtun și kit pentru casă.
Curățare puternică care vă va impresiona! K 7 WCM Premium Home este partenerul de curățare perfect pentru utilizare frecventă și pentru murdăria intensă: cu motorul său puternic răcit cu apă, pune capăt murdăriei de pe alei, terase, unelte de grădină și vehicule mai mari. Kitul Home include dispozitivul de curățare a suprafețelor T 7 și 1 litru de detergent 3 în 1 pentru suprafețe din piatră și fațade. Pentru a curăța suprafețele în mod eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi reglată cu o simplă rotire. Datorită tamburului de furtun integrat, strângerea furtunului de înaltă presiune devine o joacă, iar toate celelalte accesorii pot fi depozitate pe aparat în mod simplu. Alte caracteristici ale aparatului de curățare a murdăriei includ jetul rotativ care asigură o curățare eficientă, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. De asemenea, un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. În plus, toate accesoriile pot fi stocate direct pe dispozitiv.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționaleMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare practicăDepozitare ordonată și care economisește spațiu: cu ajutorul tamburului practic pentru furtun, furtunul de înaltă presiune este protejat în mod optim și ușor accesibil. Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Roți mari
- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
- Usor de manevrat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|24,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 394 x 946
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Grădină și ziduri de piatră
- Trepte exterioare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
