Frunzele umede, iarba și garnitura de gard viu se lipesc de pământ ca pe tapet. Resturile de plante umede sunt greu de îndepărtat, mai ales din colțuri. Este necesar un întreg echipament de curățare pentru a elimina rapid aceste resturi, sau aspiratorul cu suflantă BLV 36-240, care face față cu brio singur. Având o putere mare și un debit de aer de 770 m³/h, aspiratorul cu suflantă elimină chiar deșeurile umede din grădină. Energia necesară poate fi reglată în mod continuu prin viteză, astfel încât utilizatorul poate alege între timpul maxim de funcționare sau puterea maximă a acumulatorului. O altă manetă de selecție permite o schimbarea între setările de suflare și cele de aspirare, care pot fi de asemenea utilizate în combinație. La aspirare se folosește sacul încăpător pentru frunze, unde toate deșeurile verzi sunt mărunțite. Pentru a preveni disconfortul utilizatorului din timpul sesiunilor lungi de lucru, aparatul este prevăzut cu un sitem de prindere cu două mâini pentru distribuirea optimă a greutății și cu roțile pivotante detașabile. Tuburile de aspirare și suflare pot fi, de asemenea, îndepărtate separat. Acumulatorul nu este inclus în set.