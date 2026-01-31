Suflanta pentru frunze cu aspirare cu acumulator BLV 36-240 Battery
Aspiratorul cu suflantă BLV 36-240 Battery suflă, aspiră și mărunțește resturile din grădină, inclusiv pe cele umede. Tubul de aspirare și cel de suflare se pot îndepărta separat.
Frunzele umede, iarba și garnitura de gard viu se lipesc de pământ ca pe tapet. Resturile de plante umede sunt greu de îndepărtat, mai ales din colțuri. Este necesar un întreg echipament de curățare pentru a elimina rapid aceste resturi, sau aspiratorul cu suflantă BLV 36-240, care face față cu brio singur. Având o putere mare și un debit de aer de 770 m³/h, aspiratorul cu suflantă elimină chiar deșeurile umede din grădină. Energia necesară poate fi reglată în mod continuu prin viteză, astfel încât utilizatorul poate alege între timpul maxim de funcționare sau puterea maximă a acumulatorului. O altă manetă de selecție permite o schimbarea între setările de suflare și cele de aspirare, care pot fi de asemenea utilizate în combinație. La aspirare se folosește sacul încăpător pentru frunze, unde toate deșeurile verzi sunt mărunțite. Pentru a preveni disconfortul utilizatorului din timpul sesiunilor lungi de lucru, aparatul este prevăzut cu un sitem de prindere cu două mâini pentru distribuirea optimă a greutății și cu roțile pivotante detașabile. Tuburile de aspirare și suflare pot fi, de asemenea, îndepărtate separat. Acumulatorul nu este inclus în set.
Caracteristici si beneficii
Tuburile de aspirare și suflare pot fi îndepărtate separatMuncă fără oboseală datorită reducerii greutății cu piese care pot fi îndepărtate separat.
Reglarea vitezeiPosibilitatea de adaptare a vitezei în funcție de sarcină.
Manetă pentru setarea funcțieiSchimbarea funcțiilor de suflare și de aspirare, cu opțiunea de a le combina.
Prindere cu două mâini
- Asigură o distribuție ideală a greutății și o manevrare ușoară.
Roți detașabile
- Face munca mai simplă și mai eficientă în același timp.
Volum sac de 45 litri
- Asigură funcționarea fără întreruperi pe perioade lungi.
Roată metalică de mărunțire
- Îmbunătățește puterea de tocare și prelungește durata de viață a dispozitivului.
Motor fără perii
- Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
Duză plată detașabilă
- Pentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Propulsie
|Motor fără perii
|Buton turbo boost
|nu
|Reglarea vitezei
|da
|Nivelul zgomotului de funcționare (dB(A))
|104
|Viteza modului de suflare (km/h)
|max. 240
|Viteza modului de aspirare (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Tensiune (V)
|36
|Putere per încărcare baterie - Mod de suflare (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Putere per încărcare baterie - Mod de aspirație (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1290 x 230 x 380
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Duză plată detașabilă
- Recipient de colecatre a ierbii
- Roți detașabile
- Curea pentru umăr
Domenii de intrebuintare
- Frunze
- Deșeuri vegetale
- Alei în jurul casei
- Zone din jurul casei și grădinii
