SUFLANTĂ ȘI ASPIRATOR CU SUFLANTĂ PENTRU ÎNDEPĂRTAREA FRUNZELOR
Frunzele. O imagine plăcută a toamnei, însa, cineva trebuie să le îndepărteze de pe trotuare și de pe alei din motive de siguranță, cât și de pe gazon pentru a prevenii deteriorarea acestuia. Măturile si greblele manuale își ating rapid limitele. Dar nu este cazul pentru suflantele puternice cu baterie de la Kärcher! Sunt întotdeauna la îndemână când aveți nevoie de ele. Ușor de manevrat, suflanta cu acumulator îndepărtează rapid și minuțios frunzele.
Împingeți limitele curățării: suflantă și aspirator cu suflantă de la Kärcher.
Indiferent dacă sunt pe trotuare, șosele sau pe gazon, suflantele si aspiratoarele cu suflantă cu baterie de la Kärcher le elimina imediat. Acestea impresionează cu viteza aerului de până la 240 km / h, confort maxim al utilizatorului - asigurând astfel rapid și eficient suprafețele fără frunze.
Caracteristicile suflantei și a aspiratorului cu suflantă
Tuburile de aspirație și de suflare pot fi îndepărtate individual: mod de lucru fără oboseală datorită reducerii în greutate a accesoriilor care pot fi îndepărtate separat.
Turbo Boost: Oferă un impuls temporar de putere pentru funcția de aspirare și suflantă.
Indicator de selectare a funcțiilor: reglare continuă între aspirare și suflare, de asemenea cu opțiunea unei funcții combinate.
Caracteristicile suflantei
Libertate maximă de mișcare fără un cablu de alimentare enervant, dar cu un echilibru perfect.
Duza plată detașabilă cu racletă integrată desprinde frunzele umede și murdăria compactată.
Mâner ergonomic cu utilizare ușoara datorită controlului de viteză plasat la îndemână.
Avantajele suflantei de frunze cu acumulator
Kärcher Battery Power 18 V
LBL 2 Battery Set
Tensiune: 18 V
Viteza aerului: Max. 210 km/h
Volum de aer: Max. 220 m³/h
Randament baterie per încărcare*: Max. 400 m²
Greutate: 2.0 kg
Tub suflantă: din două părți
Duză plată cu racletă: Da
Controlul puterii: o etapă
Încărcător baterie: Kärcher Battery Power 18 V standard charger
Baterie inclusă: 18 V/2.5 Ah
* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
BLV 18-200 Battery
Funcție 3 în 1: aspirare, suflare și mulcire cu un singur aparat. Efort minim pentru rezultate perfecte de curățare. Motorul fără perie al aparatului extinde durata de viață a aparatului și crește performanța.
Viteza aerului în modul de suflare: Max. 200 km/h
Randament baterie per încărcare in modul de suflare*: Max. 425 m²
Viteza aerului în modul de aspirare: Max. 130 km/h
Randament baterie per încărcare in modul de aspirare*: Max. 45 litri
Greutate fără accesorii: 3.5 kg
Baterie și încărcător: Nu sunt incluse în dotarea standard
* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
Kärcher Battery Power 36 V
LBL 4 Battery Set
Indiferent unde se stivuiesc frunzele toamna, suflanta de frunze cu baterie LBL 4 le elimina imediat. Impresionează datorită controlului puterii în două etape și confortului maxim al utilizatorului.
Tensiune: 36 V
Viteza aerului: Max. 250 km/h
Volum de aer: Max. 330 m³/h
Randament baterie per încărcare*: Max. 550 m²
Greutate: 2.2 kg
Tub suflantă: din două părți
Duză plată cu racletă: Da
Controlul puterii: două etape
Încărcător baterie: încărcător standard Kärcher Battery Power 36 V
Baterie inclusă: 36 V/2.5 Ah
* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
BLV 36-240 Battery
Frunzele, iarba tăiată, butașii de gard viu și deșeurile verzi nu au nici o șansă în fața suflantei și a aspiratorului cu suflantă cu baterie BLV 36-240. Motor fără perie extrem de eficient. Funcția practică 3-în-1 nu numai că suflă toate frunzele și butașii, le îndepărtează imediat și le toacă.
Viteza aerului în modul de suflare: Max. 240 km/h
Randament baterie per încărcare in modul de suflare*: Max. 550 m²
Viteza aerului în modul de aspirare: Max. 130 km/h
Randament baterie per încărcare in modul de aspirare*: Max. 75 litres
Greutate fără accesorii: 4.2 kg
Baterie și încărcător: Nu sunt incluse în dotarea standard
* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power