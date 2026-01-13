SUFLANTĂ ȘI ASPIRATOR CU SUFLANTĂ PENTRU ÎNDEPĂRTAREA FRUNZELOR

LBL 2 Battery Set

Frunzele. O imagine plăcută a toamnei, însa, cineva trebuie să le îndepărteze de pe trotuare și de pe alei din motive de siguranță, cât și de pe gazon pentru a prevenii deteriorarea acestuia. Măturile si greblele manuale iși ating rapid limitele. Dar nu este cazul pentru suflantele puternice cu baterie de la Kärcher! Sunt întotdeauna la îndemana când aveți nevoie de ele. Ușor de manevrat, suflanta cu acumulator îndepărtează rapid și minuțios frunzele.

Tensiune: 18 V

Viteza aerului: Max. 210 km/h

Volum de aer: Max. 220 m³/h

Randament baterie per încărcare*: Max. 400 m²

Greutate: 2.0 kg

Tub suflantă: din două părți

Duză plată cu racletă: Da

Controlul puterii: o etapă

Încărcător baterie: Kärcher Battery Power 18 V standard charger

Baterie inclusă: 18 V/2.5 Ah

* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.