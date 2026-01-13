Masina de maturat manuala S 4 Twin
Cu recipient pentru deșeuri de 20 l, perie laterală și lățime de 680 mm: Mașina de măturat S 4 Twin este utilizată pe suprafețe mai mici și mai înguste și asigură o curățenie perfectă a marginilor.
Indiferent dacă trebuie să măturați petalele de flori primăvara, nisipul vara, frunzele de toamnă sau murdaria răspândită în timpul iernii, Mașina de măturat S 4 eficientă și ergonomica de la Kärcher asigură curațenia în jurul casei și grădinii. Cu ajutorul periei principale, periei laterale și a unei lățimi totale de 680 mm, aceasta curăță fără efort suprafețele de până la 1800 m² pe oră. Mașina transportă murdăria direct în recipientul de gunoi de 20 l. Părul lung ale periilor laterale asigură o curățenie perfectă pe margini. Mânerul de împingere cu înălțime reglabilă poate fi adaptat optim la dimensiunile utilizatorului. Dacă este necesar, mașina poate fi pliată complet pentru a economisi spațiu. Montarea periei laterale fără unelte este unică, astfel încât mașina este pregătită pentru utilizare în orice moment. Recipientul poate fi îndepărtat ușor și poate fi golit în siguranță fără a intra în contact cu murdăria.
Caracteristici si beneficii
Capac practic pentru peria lateralăMontarea periei laterale fără scule pentru instalare rapidă.
Suprafață confortabilă a pasuluiMațină se pliază complet fără a vă apleca - pentru a economisi spațiu.
Reglarea pe înălțimeUșor de utilizat datorită reglării individuale a înălțimii.
Recipient mare pentru deșeuri
- Nu este necesară golirea frecventă a recipientului de deșeuri.
Golire simplă a recipientului de deșeuri
- Golirea simplă a recipientului de deșeuri.
Recipient de murdărie detașabil
- Goliți recipientul fără contact cu murdăria.
Lățime mare a periei
- Performanță de curățare ridicată.
Curăță aproape de margine
- Curățarea minuțioasă a colțurilor și marginilor.
Mâner de transport practic
- Mașina poate fi transportată și depozitată cu ușurință datorită mânerului de transport.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu perii laterale (mm)
|680
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2400
|Carcasă/Ramă
|Plastic/Plastic
|Recipient murdărie (l)
|20
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,2
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|10,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|760 x 668 x 940
Pachet de livrare
- Mături laterale: 2 Bucată
Echipament
- Mâner ergonomic
- Mâner de împingere reglabil
- Poziție de depozitare
- Pliabilă pentru economisirea spațiului
- Montarea periei laterale fără scule
- Recipient de murdărie detașabil
Video
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.