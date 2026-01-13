Trimmer pentru gazon cu acumulator

Trimmerele pentru gazon de la Kärcher sunt adevărate echipamente multifuncționale în grădină. Nu numai că produc o tăietură precisă la marginea gazonului, dar sunt deosebit de bune pentru a atinge colțurile și zonele înguste. Designul ergonomic al mânerului asigură utilizatorilor menținerea unei posturi confortabile care le protejează întotdeauna spatele.

A woman uses the Kärcher battery lawn trimmer to trim the lawn under a garden bench

Caracteristicile trimmerului de gazon cu acumulator

Reglarea automată a firului de tăiere din nailon

La tunderea ierbii, motorul puternic și reglarea automată a firului de nailon al trimmerului asigură un rezultat de tăiere perfect. Pur și simplu introduceți bobina în partea inferioară a tamburului și trimmerul de gazon fără fir poate fi utilizat pentru grădinărit. Dacă firul se consumă în timpul procesului, îl poți reajusta automat prin simpla apăsare a comutatorului de pe dispozitiv.

The Kärcher battery lawn trimmer from below with visible nylon thread

Firul de tăiere din nailon răsucit asigură o tăiere precisă

Firul de tuns din nailon răsucit asigură o tăiere precisă atunci când tunzi iarba. Acest lucru permite o tundere a gazonului precisă, în special în apropierea marginilor gazonului și în locuri greu accesibile.

A Kärcher battery-powered lawn trimmer trims the grass near an edge

Utilizarea opțională a lamei de tăiere pentru sarcini dificile

Trimmerul de tuns gazonul cu acumulator este adecvat nu numai pentru tunderea marginilor de gazon, ci și pentru suprafețe mai mari sau vegetație spontană. Opțional, lamele trimmerului pot fi utilizate pentru sarcini dificile, cum ar fi creșterea abundentă a vegetației sălbatice sau a buruienilor.

One hand installs trimmer blade on Kärcher battery lawn trimmer

Datorită funcțiilor diverse, pasionații de grădină sunt echipați pentru orice situație:

The Kärcher 18 V rechargeable battery with LCD display in detail

Acumulator interschimbabil

Datorită acumulatorului interschimbabil, pasionații de grădină pot începe lucrul imediat, fără nenumărate cabluri prelungitoare.

Lateral: View of the Kärcher battery-powered lawn trimmer in action

Tăiere precisă

Cu ajutorul firului reglabil și a introducerii opționale a lamei de tăiere, trimmerul cu acumulator este potrivit atât pentru iarba înaltă, cât și pentru vegetația sălbatică. De asemenea, firul asigură o tăiere precisă, astfel încât iarba de pe marginile unei terase sau ale unei borduri de piatră poate fi tăiată la lungimea dorită rapid și ușor.

The Kärcher battery lawn trimmer is held relaxed on the handle and pole

Ușor și la îndemână

Greutatea redusă îl face, de asemenea, deosebit de ușor de utilizat în viața de zi cu zi. Astfel, chiar și peluzele mari pot fi pregătite pentru sezonul de grădinărit în cel mai scurt timp.

one hand adjusts the angle of the Kärcher battery-powered lawn trimmer at the touch of a button

Tăiere ergonomică

Adesea, condițiile trebuie să fie adaptate la zonele în care se lucrează. Spațiile deschise nu sunt întotdeauna garantate. Capul trimmerului de la LTR 3-18 Dual și LTR 18-30 poate fi ajustat rapid și ușor pentru tunderea ierbii de sub o bancă joasă de grădină.

Detail: the plant guard of the Kärcher battery-powered lawn trimmer protects plants

Protecția plantelor

Pentru a evita deteriorarea accidentală a florilor și copacilor, apărătoarea pliabilă de pe modelele LTR 36-33, LTR 3-18 Dual și LTR 18-30 protejează plantele atunci când le tunzi. Astfel, straturile de flori sunt protejate în mod optim și poți sta liniștit atunci când lucrezi de-a lungul marginilor gazonului.

Close-up view: the Kärcher battery lawn trimmer with protective bonnet in action

Capac de protecție

La tunderea gazonului, iarba, mușchiul și buruienile sunt tăiate la viteze mari. Capacul de protecție al trimmerului de gazon cu acumulator protejează utilizatorul de resturile de iarbă care zboară.

Avantaje

Toate grădinile au zone care sunt imposibil de atins cu o mașină de tuns iarba. Cu LTR 3-18 Dual Battery Set acest lucru devine posibil. Cu o putere dublă a acumulatorului, puteți tăia eficient și delicat chiar și vegetația pretențioasă, până la marginea gazonului.

Tăiere precisă
Firul de nailon al trimmerului de gazon cu reglare automată a liniei asigură întotdeauna o margine de gazon curată și netedă. Spre deosebire de alte dispozitive cu lamă metalică, firul permite, de asemenea, lucrul aproape de marginile de cărămidă. Acest lucru nu numai că reduce riscul producerii de scântei, dar asigură, de asemenea, o tranziție fără cusur de la gazon la terasă.

Vedere clară asupra împrejurimilor
Trimmerul este echipat cu tehnologia Real Time. Afișajul LCD integrat în acumulator arată timpul de funcționare rămas în minute și capacitatea acumulatorului în timp real atunci când este utilizat. 

Lucru ergonomic
Datorită mânerului telescopic variabil, a celui de-al doilea mâner și a curelei de umăr, lucrările de grădinărit pot fi finalizate cu trimmerul pentru gazon LTR 3-18 în mod ergonomic, fără a supune spatele unei solicitări nejustificate. Băncile de grădină de pe o suprafață mare de gazon nu trebuie să fie îndepărtate atunci când se tunde gazonul. Pasionații de grădină pot regla rapid și confortabil unghiul de înclinare a capului trimmerului și astfel pot tăia iarba și sub obstacolele joase (LTR 3-18 și LTR 18-30).

Kärcher Battery Power 18 V

LTR 18-25 Battery Set

LTR 18-25 Battery Set se potrivește ergonomic în mâna utilizatorului și, cu un diametru de tăiere de 25 cm, poate ajunge fără efort în toate colțurile și locurile înguste din grădină pentru a tunde gazonul cu precizie.

Tensiune acumulator: 18 V
Diametru de tăiere: 25 cm
Viteză: 9,500 rpm
Diametrul firului de tăiere: 1.6 mm
Randament per încărcare acumulator*: 300 m

* Performanță maximă cu un acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.

LTR 18-30 Battery Set

Tundere convenabilă a gazonului cu LTR 18-30 Battery Set. Unghiul său de înclinare reglabil face posibilă tunderea chiar și sub obstacolele joase.

Tensiune acumulator: 18 V
Diametru de tăiere: 30 cm
Viteză: 7,800 rpm
Diametrul firului de tăiere: 1.6 mm
Randament per încărcare acumulator*: 350 m

* Performanță maximă cu un acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.

LTR 3-18 Dual Battery Set

Puternic, eficient și confortabil - motorul de înaltă performanță de 36 V alimentat de doi acumulatori de 18 V face tăierea gazonului foarte ușoară. De asemenea, este foarte eficient pe iarba înaltă.


Tensiune acumulator: 2 x 18 V = 36 V motor rating
Diametru de tăiere: 30 cm
Viteză: 7400 rpm
Diametrul firului de tăiere: 1,6 mm
Randament per încărcare acumulator*: 600 m

* Performanță maximă cu 2 acumulatori interschimbabili Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.

 

Kärcher Battery Power 36 V

LTR 36-33 Battery Set

Cu un acumulator puternic de 36 V și un randament maxim de 600 m de gazon tăiat per acumulator încărcat, LTR 36-33 este vârful gamei de trimmere pentru gazon Kärcher. Cu toate acestea, este ergonomic și ușor de utilizat datorită curelei de umăr și a celui de-al doilea mâner.

Tensiune acumulator: 36 V
Diametru de tăiere: 28–33 cm
Viteză: 7,000 rpm
Diametrul firului de tăiere: 2.0 mm
Randament per încărcare acumulator*: 600 m

* Performanță maximă cu un acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah.

 