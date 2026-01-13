Trimmer pentru gazon cu acumulator

Toate grădinile au zone care sunt imposibil de atins cu o mașină de tuns iarba. Cu LTR 3-18 Dual Battery Set acest lucru devine posibil. Cu o putere dublă a acumulatorului, puteți tăia eficient și delicat chiar și vegetația pretențioasă, până la marginea gazonului.

Tăiere precisă

Firul de nailon al trimmerului de gazon cu reglare automată a liniei asigură întotdeauna o margine de gazon curată și netedă. Spre deosebire de alte dispozitive cu lamă metalică, firul permite, de asemenea, lucrul aproape de marginile de cărămidă. Acest lucru nu numai că reduce riscul producerii de scântei, dar asigură, de asemenea, o tranziție fără cusur de la gazon la terasă.

Vedere clară asupra împrejurimilor

Trimmerul este echipat cu tehnologia Real Time. Afișajul LCD integrat în acumulator arată timpul de funcționare rămas în minute și capacitatea acumulatorului în timp real atunci când este utilizat.

Lucru ergonomic

Datorită mânerului telescopic variabil, a celui de-al doilea mâner și a curelei de umăr, lucrările de grădinărit pot fi finalizate cu trimmerul pentru gazon LTR 3-18 în mod ergonomic, fără a supune spatele unei solicitări nejustificate. Băncile de grădină de pe o suprafață mare de gazon nu trebuie să fie îndepărtate atunci când se tunde gazonul. Pasionații de grădină pot regla rapid și confortabil unghiul de înclinare a capului trimmerului și astfel pot tăia iarba și sub obstacolele joase (LTR 3-18 și LTR 18-30).