Trimmer pentru gazon cu acumulator
Trimmerele pentru gazon de la Kärcher sunt adevărate echipamente multifuncționale în grădină. Nu numai că produc o tăietură precisă la marginea gazonului, dar sunt deosebit de bune pentru a atinge colțurile și zonele înguste. Designul ergonomic al mânerului asigură utilizatorilor menținerea unei posturi confortabile care le protejează întotdeauna spatele.
Caracteristicile trimmerului de gazon cu acumulator
Reglarea automată a firului de tăiere din nailon
La tunderea ierbii, motorul puternic și reglarea automată a firului de nailon al trimmerului asigură un rezultat de tăiere perfect. Pur și simplu introduceți bobina în partea inferioară a tamburului și trimmerul de gazon fără fir poate fi utilizat pentru grădinărit. Dacă firul se consumă în timpul procesului, îl poți reajusta automat prin simpla apăsare a comutatorului de pe dispozitiv.
Firul de tăiere din nailon răsucit asigură o tăiere precisă
Firul de tuns din nailon răsucit asigură o tăiere precisă atunci când tunzi iarba. Acest lucru permite o tundere a gazonului precisă, în special în apropierea marginilor gazonului și în locuri greu accesibile.
Utilizarea opțională a lamei de tăiere pentru sarcini dificile
Trimmerul de tuns gazonul cu acumulator este adecvat nu numai pentru tunderea marginilor de gazon, ci și pentru suprafețe mai mari sau vegetație spontană. Opțional, lamele trimmerului pot fi utilizate pentru sarcini dificile, cum ar fi creșterea abundentă a vegetației sălbatice sau a buruienilor.
Datorită funcțiilor diverse, pasionații de grădină sunt echipați pentru orice situație:
Acumulator interschimbabil
Datorită acumulatorului interschimbabil, pasionații de grădină pot începe lucrul imediat, fără nenumărate cabluri prelungitoare.
Tăiere precisă
Cu ajutorul firului reglabil și a introducerii opționale a lamei de tăiere, trimmerul cu acumulator este potrivit atât pentru iarba înaltă, cât și pentru vegetația sălbatică. De asemenea, firul asigură o tăiere precisă, astfel încât iarba de pe marginile unei terase sau ale unei borduri de piatră poate fi tăiată la lungimea dorită rapid și ușor.
Ușor și la îndemână
Greutatea redusă îl face, de asemenea, deosebit de ușor de utilizat în viața de zi cu zi. Astfel, chiar și peluzele mari pot fi pregătite pentru sezonul de grădinărit în cel mai scurt timp.
Tăiere ergonomică
Adesea, condițiile trebuie să fie adaptate la zonele în care se lucrează. Spațiile deschise nu sunt întotdeauna garantate. Capul trimmerului de la LTR 3-18 Dual și LTR 18-30 poate fi ajustat rapid și ușor pentru tunderea ierbii de sub o bancă joasă de grădină.
Protecția plantelor
Pentru a evita deteriorarea accidentală a florilor și copacilor, apărătoarea pliabilă de pe modelele LTR 36-33, LTR 3-18 Dual și LTR 18-30 protejează plantele atunci când le tunzi. Astfel, straturile de flori sunt protejate în mod optim și poți sta liniștit atunci când lucrezi de-a lungul marginilor gazonului.
Capac de protecție
La tunderea gazonului, iarba, mușchiul și buruienile sunt tăiate la viteze mari. Capacul de protecție al trimmerului de gazon cu acumulator protejează utilizatorul de resturile de iarbă care zboară.
Avantaje
Kärcher Battery Power 18 V
LTR 18-25 Battery Set
LTR 18-25 Battery Set se potrivește ergonomic în mâna utilizatorului și, cu un diametru de tăiere de 25 cm, poate ajunge fără efort în toate colțurile și locurile înguste din grădină pentru a tunde gazonul cu precizie.
Tensiune acumulator: 18 V
Diametru de tăiere: 25 cm
Viteză: 9,500 rpm
Diametrul firului de tăiere: 1.6 mm
Randament per încărcare acumulator*: 300 m
* Performanță maximă cu un acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.
LTR 18-30 Battery Set
Tundere convenabilă a gazonului cu LTR 18-30 Battery Set. Unghiul său de înclinare reglabil face posibilă tunderea chiar și sub obstacolele joase.
Tensiune acumulator: 18 V
Diametru de tăiere: 30 cm
Viteză: 7,800 rpm
Diametrul firului de tăiere: 1.6 mm
Randament per încărcare acumulator*: 350 m
* Performanță maximă cu un acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.
LTR 3-18 Dual Battery Set
Puternic, eficient și confortabil - motorul de înaltă performanță de 36 V alimentat de doi acumulatori de 18 V face tăierea gazonului foarte ușoară. De asemenea, este foarte eficient pe iarba înaltă.
Tensiune acumulator: 2 x 18 V = 36 V motor rating
Diametru de tăiere: 30 cm
Viteză: 7400 rpm
Diametrul firului de tăiere: 1,6 mm
Randament per încărcare acumulator*: 600 m
* Performanță maximă cu 2 acumulatori interschimbabili Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
LTR 36-33 Battery Set
Cu un acumulator puternic de 36 V și un randament maxim de 600 m de gazon tăiat per acumulator încărcat, LTR 36-33 este vârful gamei de trimmere pentru gazon Kärcher. Cu toate acestea, este ergonomic și ușor de utilizat datorită curelei de umăr și a celui de-al doilea mâner.
Tensiune acumulator: 36 V
Diametru de tăiere: 28–33 cm
Viteză: 7,000 rpm
Diametrul firului de tăiere: 2.0 mm
Randament per încărcare acumulator*: 600 m
* Performanță maximă cu un acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah.