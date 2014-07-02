Pompe de irigații pentru casă și grădină
Pompele de grădină Kärcher sunt perfecte pentru udarea grădinii, cu costuri scăzute. În loc să utilizați apă potabilă, care devine din ce în ce mai scumpă, gama de pompe pentru grădină BP Garden permite utilizarea apei din fântână, a apei subterane sau a apei de ploaie. Pentru alimentarea cu apă a locuinței, alegeți gama noastră de pompe pentru casă, BP Home, și de pompe pentru casă și grădină, BP Home & Garden. Acestea pot utiliza apă recuperată pentru spălarea toaletei sau pentru alimentarea mașinii de spălat. Pompa noastră pentru butoi BP Barrel, pompa pentru cisternă BP Cistern și pompa pentru puțuri adânci BP Deep Well sunt ideale pentru utilizarea directă în apă.
TIPURI DE POMPE DE IRIGARE
Toate pompele noastre impresionează datorită debitelor lor puternice, a consumului eficient de energie, a măsurilor de siguranță eficiente și a utilizării ușoare. Echipate cu filtre, sunt potrivite chiar și pentru apa murdară și dispun de protecție la funcționare în gol, supratensiune și supraîncălzire, în funcție de aplicație. Pompele pentru casă și grădină pot fi pornite și oprite cu un comutator de picior convenabil, în timp ce pompele pentru cisterne și puțuri adânci sunt pornite și oprite cu ușurință fără să vă aplecați.
Pompe pentru casă și grădină
Fie că este vorba de udarea grădinii sau de alimentarea cu apă a mașinii de spălat sau a toaletei - pompele inteligente, durabile și silențioase pentru casă și grădină din gama BP Home & Garden oferă un confort suplimentar, deoarece pornesc și se opresc automat atunci când este nevoie de apă. Acestea sunt denumite și pompe electronice de suprapresiune. Pompele multietajate oferă performanțe fantastice, eficiență și funcționare silențioasă, în funcție de necesități. La același debit, acestea necesită un motor de putere mai mică decât pompele cu jet convenționale - cu o economie de energie de aproximativ 30%. În plus, presiunea constantă de funcționare a pompelor asigură irigarea eficientă a grădinii.
Pompe pentru grădină
Pompele puternice BP Garden de la Kärcher sunt ideale pentru transportul apei din surse alternative de apă, cum ar fi cisternele sau rezervoarele de apă. Comutatorul practic tip pedală oferă un confort suplimentar. Aceste pompe pentru grădină au o putere remarcabilă, permițând conectarea aspersoarelor în grădină, de exemplu.
Pompe pentru casă
Cu calitatea dovedită Kärcher, pompele noastre de înaltă performanță pentru casă din gama BP Home transportă apa în mod complet automat din surse alternative, cum ar fi fântâni și cisterne, oferind apă recuperată la costuri reduse pentru uz casnic - pentru mașini de spălat, pentru spălarea toaletelor și pentru alte aplicații. Ceea ce este extrem de practic este modul în care pompele pentru casă pornesc și se opresc automat în funcție de necesități și au un rezervor integrat de compensare a presiunii.
Pompe pentru butoi
Datorită pompei BP Barrel cu comutator integrat pe clema de montare pe butoi, grădinile pot fi udate convenabil, eficient și rentabil folosind apa de ploaie. Avantajele sunt clare: nu mai trebuie să ridicați stropitori grele, nu mai consumați apă potabilă valoroasă. Fără facturi de apă nejustificat de mari. Nici măcar nu este necesară o priză de curent pentru modelul care funcționează cu acumulator.
Pompe pentru cisterne și puțuri adânci
Sursele de apă cum ar fi cisternele, puțurile adânci și rezervoarele de apă pot fi accesate datorită pompelor rezistente, din oțel inoxidabil, pentru puțuri adânci din gama BP Deep Well. Pompele sunt instalate direct în apă și protejate de un prefiltru. Dimensiunile lor compacte și presiunea de lucru ridicată obținută cu ajutorul sistemului hidraulic multietajat fac din pompe soluția ideală pentru puțuri înguste și adânci. Echipate cu un presostat care include protecție la supracurent și un cablu de alimentare foarte lung, pompele pot fi utilizate și pentru alimentarea cu apă de serviciu în gospodărie.
Pompa BP Cistern este concepută pentru a fi utilizată în cisterne, butoaie sau puțuri largi în grădină. Este utilizată în principal pentru udarea grădinii.
Pompă de butoi cu acumulator
Stropire ușoară și ecologică: folosiți apa de ploaie colectată într-un butoi de apă, un iaz sau un container IBC cu pompa pentru butoi flexibilă cu acumulator - fără a fi nevoie de un robinet, o priză de alimentare sau o stropitoare.
Pompe de butoi
BP 6.000 Garden
Întrebări frecvente despre pompele pentru casă și grădină
Pompele noastre de suprapresiune au un motor cu o putere cuprinsă între 400 și 1150 W. Dar ce pompă de grădină ar trebui să cumpărați? Indiferent de câte dispozitive doriți să conectați în casă sau în grădină, Kärcher are modelul perfect pentru fiecare nevoie. Puteți găsi răspunsuri de la experții noștri Kärcher aici.
Accesorii
Indiferent dacă este vorba de partea de aspirare sau de presiune, cu combinația potrivită de accesorii de înaltă calitate de la Kärcher, pompele noastre pot fi puse în funcțiune rapid, ușor și în siguranță. Principiul de etanșare radială al accesoriilor PerfectConnect înseamnă că acestea pot fi atașate extrem de ușor și oferă o etanșare extrem de sigură pentru a asigura o funcționare fără probleme.
Versatile și sigure
Furtunurile de aspirare BP pot transporta apă de oriunde - din țevi PE sau direct din surse deschise de apă, cum ar fi, de exemplu, rezervoarele de apă.
Conectare ușoară
Prin utilizarea adaptoarelor și a conectorilor Kärcher, puteți îmbina furtunurile și pompele în siguranță și fără probleme.
Protecție optimă
Filtrele protejează pompele de murdărie și blocaje, asigurând în același timp o performanță neîntreruptă. Kärcher oferă filtrul potrivit pentru fiecare aplicație.
Perfect echipate
Accesoriile corecte, de la protecția la funcționare în gol până la presostatul electronic, asigură o funcționare convenabilă și sigură.
Puteți găsi accesoriile potrivite pentru pompa dumneavoastră pe pagina de produs a acesteia, în secțiunea "Accesorii".
Calcularea capacității pompei
Cum să alegeți pompa potrivită:
1. Desenați curba de funcționare corespunzătoare furtunului utilizat (1/2" sau 3/4") în diagrama cu curbele de performanță ale pompei. Începeți cu înălțimea de refulare dorită pentru aplicația dumneavoastră (în diagrama de exemplu: 5 m).
2. Definiți valoarea consumului pentru aplicația dumneavoastră (în exemplul nostru: 1000 l/h la 2 bar). Pentru a determina punctul de funcționare al aplicației, definiți mai întâi punctul de pornire pentru valoarea consumului pe curba de funcționare a furtunului utilizat (a se vedea punctele de pornire în exemplu).
3. Convertiți acum presiunea de funcționare a aplicației dumneavoastră în înălțimea de pompare (1 bar = 10 m). Adăugați înălțimea de pompare la punctul dumneavoastră de pornire și trasați punctul de funcționare rezultat pentru aplicația dumneavoastră.
Curba de performanță a pompei de deasupra punctului de funcționare vă arată pompa ideală pentru aplicația dumneavoastră. În exemplul nostru, BP 3 Home & Garden este potrivită atunci când utilizați un furtun de 3/4", iar BP 5 Home & Garden atunci când utilizați un furtun de 1/2". Selectați întotdeauna următoarea pompă mai mare pentru mai multe rezerve de putere.
Fiecare consumator/aplicație necesită un anumit punct de funcționare. Următoarele exemple de orientare pot fi utilizate pentru calcul (datele variază în funcție de înălțimea de pompare, secțiunea conductei/furtunului):
- Aspersor: aprox. 1000 l/h la 2 bar (înălțime de pompare 20 m)
- Duză: aprox. 750 l/h la 2 bar (înălțime de pompare 20 m)
- Curățarea toaletei: aprox. 400 l/h la o presiune minimă de 0,5 bar (ideal 1 bar [10 m înălțime de pompare])
- Mașină de spălat: aprox. 800 l/h la o presiune minimă de 0,5 bar (ideal 1 bar [10 m înălțime de pompare])
