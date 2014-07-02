Pompe de irigații pentru casă și grădină

Calcularea capacității pompei

Cum să alegeți pompa potrivită:

1. Desenați curba de funcționare corespunzătoare furtunului utilizat (1/2" sau 3/4") în diagrama cu curbele de performanță ale pompei. Începeți cu înălțimea de refulare dorită pentru aplicația dumneavoastră (în diagrama de exemplu: 5 m).

2. Definiți valoarea consumului pentru aplicația dumneavoastră (în exemplul nostru: 1000 l/h la 2 bar). Pentru a determina punctul de funcționare al aplicației, definiți mai întâi punctul de pornire pentru valoarea consumului pe curba de funcționare a furtunului utilizat (a se vedea punctele de pornire în exemplu).

3. Convertiți acum presiunea de funcționare a aplicației dumneavoastră în înălțimea de pompare (1 bar = 10 m). Adăugați înălțimea de pompare la punctul dumneavoastră de pornire și trasați punctul de funcționare rezultat pentru aplicația dumneavoastră.

Curba de performanță a pompei de deasupra punctului de funcționare vă arată pompa ideală pentru aplicația dumneavoastră. În exemplul nostru, BP 3 Home & Garden este potrivită atunci când utilizați un furtun de 3/4", iar BP 5 Home & Garden atunci când utilizați un furtun de 1/2". Selectați întotdeauna următoarea pompă mai mare pentru mai multe rezerve de putere.

Fiecare consumator/aplicație necesită un anumit punct de funcționare. Următoarele exemple de orientare pot fi utilizate pentru calcul (datele variază în funcție de înălțimea de pompare, secțiunea conductei/furtunului):